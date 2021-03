Erstmals vor laufenden Kameras überreicht „markt intern“-Chefredakteur Hans Georg Pauli (3.v.r) am Unternehmenssitz in Allendorf die „Goldene Partnerschaftsurkunde“ an den CEO der Viessmann Climate Solutions, Max Viessmann (3.v.l.). Weitere Urkunden gab es für die ersten Plätze in den Produktbereichen Brennwertgeräte und Biomasse, für Heizkessel gab es eine silberne Urkunde und die Wärmepumpen erreichten Rang 3. Stellvertretend für alle Produktverantwortlichen nahmen Technikvorstand Dr. Markus Klausner (2.v.l.) sowie Chief Marketing and Sales Vorstand Thomas Heim (r.) und der Geschäftsführer der Viessmann Deutschland GmbH, Dr. Frank Voßloh (2.v.r.) sowie Moderator Jörg Schmidt (l.) die weiteren Urkunden entgegen. Alle waren coronakonform negativ getestet.

Das Familienunternehmen Viessmann erhielt zum 16. Mal in Folge die Auszeichnung zum „Fachhandwerkspartner Nr. 1“. An einer alle zwei Jahre im Vorfeld der ISH vom Branchendienst „markt intern“ durchgeführten Umfrage hatten zuvor mehrere tausend deutsche Heizungsfachfirmen teilgenommen. Dabei wurden die Leistungen der Hersteller in verschiedenen Produkt- und Dienstleistungskategorien bewertet. Dank insgesamt zwei Spitzenplätzen, einem zweiten und einem dritten Rang ging der Gesamtsieg erneut an Viessmann.

Premiere: Live-Übertragung der Auszeichnung aus Allendorf

Premiere für „markt intern“-Chefredakteur Hans Georg Pauli: Er überreicht am Unternehmenssitz in Allendorf (Eder) die „Goldene Partnerschaftsurkunde“ – erstmals vor laufenden Kameras – an den CEO der Viessmann Climate Solutions, Max Viessmann. Übertragen wurde das Event online im Rahmen von www.viessmann.live. Dort präsentiert das Unternehmen während und nach der ISH 2021 alle Neuheiten des Integrierten Lösungsangebots.

Hans Georg Pauli: “Es ist eine fantastische Leistung, die das gesamte Team von Viessmann Jahr für Jahr erbringt. Den Platz an der Spitze zu erobern ist dabei die eine Sache, ihn 15 mal zu verteidigen eine ganz andere. Viessmann hat nicht nur Partner, sondern regelrechte Fans. Das liegt auch daran, dass Schwächen, die im Leistungsspiegel immer mal wieder zu finden sind, schnell analysiert und abgestellt werden. Den Partnern zuhören und auf deren Wünsche reagieren gehört zu den Stärken des Unternehmens Viessmann – und das zeigt sich seit über 30 Jahren im ‚mi‘-Leistungsspiegel. Herzlichen Glückwunsch zum 16. Gesamtsieg in Folge als Fachhandwerkspartner Nr. 1!”

„Vertrauensbeweis der Marktpartner im Handwerk“

Max Viessmann: “Die erneute Auszeichnung ist ein immenser Vertrauensbeweis unserer Marktpartner im Handwerk, die im besten Sinne von “Co-Create Climate for Life” stets an der Entwicklung unserer Lösungen mitarbeiten. Ich danke aber auch allen Viessmann Familienmitgliedern, die mit ihrer großen Kompetenz und ihrem außerordentlichen Engagement diesen Erfolg möglich gemacht haben. Von der Forschung und Entwicklung bis zum Vertrieb verstehen alle diese Auszeichnung als Ansporn, unser Integriertes Viessmann Lösungsangebots stetig für unsere Partner und Endkunden weiterzuentwickeln. Denn nur gemeinsam können wir unser Leitbild ‘We co-create living spaces for generations to come’ weiter mit Leben füllen.”

Weitere Urkunden gab es für die ersten Plätze in den Produktbereichen Brennwertgeräte und Biomasse, für Heizkessel gab es eine silberne Urkunde und die Wärmepumpen erreichten Rang 3. Stellvertretend für alle Produktverantwortlichen nahmen Technikvorstand Dr. Markus Klausner sowie Chief Marketing and Sales Vorstand Thomas Heim und der Geschäftsführer der Viessmann Deutschland GmbH, Dr. Frank Voßloh, die weiteren Urkunden entgegen.