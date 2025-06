Hallo Heizungsprofi,

dein nächstes Projekt braucht eine schnelle, saubere Lösung für den Wärmepumpenanschluss?

Dann sind unsere flexiblen, vorgedämmten Fernwärmerohre genau das Richtige. Sie lassen sich einfach verlegen, minimieren Wärmeverluste und bringen dir genau das, was du brauchst: Effizienz, Montagefreundlichkeit und Qualität, auf die du dich verlassen kannst.

✔️ Flexible Rohrsysteme für Hausanschlüsse & mehr

✔️ Hochwertige Dämmung für starke Energieeffizienz

✔️ Schnell verfügbar – direkt zum Verarbeiten bereit

Mit unseren vorgedämmten Fernwärmerohren hast du alles, was du brauchst, um Wärme effizient und zuverlässig von A nach B zu bringen.

Jetzt entdecken und Projektstart erleichtern ›

Zu den Fernwärmerohren

Das Beste zum Schluss:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Gutscheine eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Sie sind SHK-Installateur, aber noch kein Kunde der Philipp Wagner GmbH, dann müssen Sie vor dem Download Ihre Registrierung durchführen. Die Registrierung als Firmenkunde finden Sie hier: Zur Registrierung

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!