Hallo Heizungsprofi,

dein nächstes Projekt braucht eine schnelle, saubere Lösung für den Wärmepumpenanschluss?

Dann sind unsere flexiblen, vorgedämmten Fernwärmerohre genau das Richtige. Sie lassen sich einfach verlegen, minimieren Wärmeverluste und bringen dir genau das, was du brauchst: Effizienz, Montagefreundlichkeit und Qualität, auf die du dich verlassen kannst.

- Flexible Rohrsysteme für Hausanschlüsse & mehr

- Hochwertige Dämmung für starke Energieeffizienz

- Schnell verfügbar – direkt zum Verarbeiten bereit

Mit unseren vorgedämmten Fernwärmerohren hast du alles, was du brauchst, um Wärme effizient und zuverlässig von A nach B zu bringen.

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.