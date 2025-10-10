Verlegekomfort trifft Effizienz – Wärmepumpen-Anschluss-Systeme für Profis.
Ein Projekt steht, die Zeit drängt – und Sie brauchen eine Lösung, die sich schnell und sauber umsetzen lässt?
Unsere flexiblen, vorgedämmten Fernwärmerohre bieten genau das: einfache Verlegung, minimale Wärmeverluste und die bewährte Qualität, auf die Sie und Ihre Kunden zählen können.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Flexible Rohrsysteme für Wärmepumpen- und Hausanschlüsse
- Hochwertige Dämmung für maximale Energieeffizienz
- Sofort ab Lager verfügbar – einsatzbereit für Ihr Projekt
So sichern Sie sich reibungslose Abläufe, wirtschaftlichen Betrieb und zufriedene Kunden.
Hervorzuheben ist unsere neue Twinway Nano. Leicht zu verarbeiten und dennoch 100% GEG isoliert. Zudem gibt es die passende Wanddurchführung, für man lediglich zwei 10 cm Kernbohrungen benötigt. Das spart ebenfalls Zeit und Kosten!
Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:
Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.
Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!
Noch nie bei uns bestellt?
Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!
Technik ist unser Ding!
Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.
Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.
Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.
Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.
Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.
Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.
Telefon: 06154 - 6937-0
Oktober bis März
Mo-Do: 7:30 bis 18:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
April - September
Mo-Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr