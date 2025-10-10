Ein Projekt steht, die Zeit drängt – und Sie brauchen eine Lösung, die sich schnell und sauber umsetzen lässt?

Unsere flexiblen, vorgedämmten Fernwärmerohre bieten genau das: einfache Verlegung, minimale Wärmeverluste und die bewährte Qualität, auf die Sie und Ihre Kunden zählen können.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Flexible Rohrsysteme für Wärmepumpen- und Hausanschlüsse

Hochwertige Dämmung für maximale Energieeffizienz

Sofort ab Lager verfügbar – einsatzbereit für Ihr Projekt

So sichern Sie sich reibungslose Abläufe, wirtschaftlichen Betrieb und zufriedene Kunden.

Hervorzuheben ist unsere neue Twinway Nano. Leicht zu verarbeiten und dennoch 100% GEG isoliert. Zudem gibt es die passende Wanddurchführung, für man lediglich zwei 10 cm Kernbohrungen benötigt. Das spart ebenfalls Zeit und Kosten!

Jetzt entdecken und Projektstart erleichtern ›

Zu den Fernwärmerohren bzw. Wärmepumpen-Anschlusssystemen

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.