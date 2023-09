Dabei hat der Armaturenhersteller sein komplettes Produktprogramm inklusive der Ersatzteile auf der Plattform aktualisiert. Sämtliche Produktstammdaten von CONTI+ wurden gemäß der aktuellen ETIM 9.0 Klassifikation überarbeitet.

Open Datacheck ist die zentrale Plattform für den deutschen Großhandel im Bereich SHK und Elektro. Alle Inhalte wie Produktstammdaten, Multimedia-Inhalte, Bilder und Baudokumente werden von Lieferanten wie CONTI+ standardisiert in den aktuellen Qualitätsrichtlinien und Schnittstellen bereitgestellt. So kann der Großhandel die Inhalte manuell oder vollautomatisch in bestehende Systeme und Prozesse integrieren.