CONTI+ hat seine elektronischen Duschpaneele in den vergangenen Jahren konsequent optimiert und an die Bedürfnisse von Planern und Installateuren angepasst. Die CONSMART Duschelemente zeichnen sich insbesondere durch ihre kompakte Wasserstrecke und ihre langfristige Betriebssicherheit aus. Jetzt hat das Wettenberger Unternehmen das CONSMART Produktsortiment neu aufgestellt und auf ein kompaktes Angebot mit sechs Varianten für den Preiseinstiegsbereich reduziert. Andreas Kregler, Geschäftsführer der CONTI+ Sanitärarmaturen GmbH: „CONSMART steht für bewährte Qualität zum erschwinglichen Preis. Über die Jahre ist das CONSMART Sortiment stark gewachsen. Dadurch wurde es für den Großhandel sowie für Planer und Installateure unübersichtlich. Wir haben das Portfolio jetzt auf sechs Varianten reduziert und bieten unseren Kunden damit robuste Duschelemente mit Basisfunktionen und Duschkopf zu einem sensationellen Preis an.“

Neu: Sechs CONSMART Ausführungen

Zu den sechs neuen CONSMART Ausführungen gehören ein Duschelement mit einer Haube aus gebürstetem Edelstahl sowie zwei Varianten mit weißen Kunststoffhauben aus 2K-Acryl-Verbundwerkstoff, eine davon mit einer fugenlos integrierten Seifenablage. Die drei Varianten können entweder für den Netz- oder den Batteriebetrieb gewählt werden. Im Lieferumfang enthalten ist immer der Brausekopf Shorty. Alle Varianten verfügen über die kompakte Wasserstrecke CONSMART und eine Thermostatkartusche für den Verbrühschutz. Die Hygienespülung und die Einstellung der Wasserlaufzeit können über eine Programmierung des Piezo-Tasters vorgenommen werden. Ein weiteres Plus: Die Wartung der Duschelemente ist ohne Ausbau der Wasserstrecke möglich. Durch die robuste Ausführung eignen sich die Duschpaneele ideal für den Einsatz in öffentlichen, halb-öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

Für die sechs CONSMART Basis-Varianten gibt es verschiedene Upgrade-Möglichkeiten: So können sie über einen Converter an das CNX Wassermanagement-System angeschlossen bzw. mit der CONTI+ Service APP vernetzt werden. Auch eine Verlängerung der Hauben ist möglich. Die sechs CONSMART Basis-Varianten sind ab sofort ab Lager Wettenberg lieferfähig.



Weitere Informationen zu den CONTI+ CONSMART Duschpaneelen erhalten Sie in der neuen Broschüre „CONTI+ Duschraumlösungen“.