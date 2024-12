Unsere Kunden mögen es klassisch – beide bestverkaufte Serien eint das klare Design und die hochwertige Verarbeitung. An den unaufdringlichen und zeitlosen Duschkabinen kann man sich dementsprechend nicht sattsehen, außerdem lassen sich beide Serien hervorragend an viele Einbausituationen anpassen, was ein weiterer Pluspunkt ist.

Klare Linien, moderne Eleganz und hochqualitative Verarbeitung, die ODER Serie besticht durch ihr zeitloses Design. Der Vorteil dieser Serie ist, dass sie in 2 Glasstärken (6 und 8 mm) und neben Chromoptik auch in den Farben Schwarz matt und Gold gebürstet erhältlich ist.

Die Serie NAAB hat ein hervorragendes Preis- Leistungs-Verhältnis. Elegante Griffe und filigrane Drehprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus runden das dezente Design ab.

Alle Duschkabinen von PUK Duschkabinen werden außerdem mit Einscheibensicherheitsglas und mit Smartclean-Beschichtung, für eine leichte Reinigung, geliefert.

Eine Gesamtübersicht der beliebten Serien finden Sie unter Naab - PUK Duschkabinen | PUK Duschkabinen und ODER - PUK Duschkabinen | PUK Duschkabinen. Viel Spaß beim Entdecken!

*mit Montage