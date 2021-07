Pressemeldung

Im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick, südlich des Plänterwalds, in nachbarschaftlicher Nähe zum einst größten Vergnügungsort der DDR, haben Architektin Tanja Lincke und ihr Partner Anselm Reyle, einen alternativen Wohnsitz zum Leben und Arbeiten geschaffen. Hinter dem Gelände der Wasserschutzpolizei bilden Bestandsgebäude und Neubauten ein außergewöhnliches Ensemble aus Studios, Ausstellungsräumen, Depots und einem Zuhause, für das Tanja Lincke Architekten 2020 mit dem Architekturpreis Berlin ausgezeichnet wurde.

Brachfläche mit Potenzial

2008 erwarb Tanja Linckes Partner, der Künstler Anselm Reyle, das Grundstück, nachdem es 20 Jahre brach gelegen hatte. Früher hat die benachbarte Wasserschutzpolizei hier ihre Boote repariert. Durch den Wegfall von Stasi und Grenzschutz nach der Wende wurde der Standort vom Land Berlin jedoch nicht mehr benötigt. Nachdem das Paar anfangs nur plante, dort zu arbeiten, zog es schließlich mit seinen Kindern komplett auf das verwunschene Stück Land. Um sich endgültig heimisch zu fühlen, nahm die Architektin einige Umbauarbeiten vor, achtete jedoch stets darauf, den einzigartigen Charakter des Areals zu bewahren. So ließ sie die verwahrloste und nur schwer zu erhaltene Werfthalle abreißen, fügte Teile der Ruine und Relikte wie Kräne, Schienen und den Schornstein jedoch in die Neugestaltung mit ein. Kleinere Bestandsgebäude, Werkstätten sowie Garagen wurden umgewandelt und im Zentrum ein Garten angelegt. Auf diese Weise verschmelzen industrielle Erinnerungen mit wilder Natur und es entsteht eine einzigartige Atmosphäre.

Wohnhaus auf Stelzen

Mittelpunkt der außergewöhnlichen Anlage ist das aufgeständerte Haus mit Blick auf das Wasser. Tanja Lincke war es besonders wichtig, dass das Gebäude angehoben wird. Der Wohnbereich erweckt den Eindruck, über der Spree zu schweben. Wie die Stege und das Ufer in Beton steht das durch zwei horizontale Platten und einen vertikalen Kern definierte Gebäude als unverkleideter, grober Rohbau da. Die großzügige Dachterrasse mit eigener Sommerküche lädt zum Verweilen mit Blick auf das Wasser und die umliegende Stadtlandschaft ein. Um den Kern des Hauses ist ein mieseanischer Grundriss mit offenem Raum und durchgehendem Fensterband angelegt. Der Innenraum wird durch das Zusammenspiel aus Nutzung und Inszenierung geprägt. Ein Wandschrank aus Zebranoholz löst die Schlafbereiche vom übrigen Raumfluss. Die Arbeitsräume sind durch den Ruinengarten vom Wohnraum getrennt, liegen jedoch nah beieinander. Beide zeugen vom aufbauenden Umgang mit dem Bestand, bei dem Vergangenheit und Gegenwart friedlich koexistieren. Zwei Bäume, die beim Umbau gefällt werden mussten, wurden in einen Esstisch sowie das Treppengeländert verwandelt.

Wohlfühlort Badezimmer

Die Badezimmer wurden Rücken an Rücken mit der Küche realisiert. Getrennt werden die Räume durch zwei Glasbausteinwände, die einen 80 Zentimeter breiten Schacht bilden, indem alle Installationsleitungen untergebracht sind und der zu Revisionszwecken begehbar ist. Um die Bäder in echte Wohlfühlorte zu verwandeln, entschied man sich für das Duschsystem Euphoria 260 von GROHE. Kopf- und Handbrause sorgen dank verschiedener Strahlarten für puren Komfort. Ob entspannende Regendusche oder Massagestrahl - für jede Stimmung gibt es eine passende Einstellung. Auch der Faktor Sicherheit spielte bei der Wahl eine Rolle. Während ein integriertes Thermostat dafür sorgt, dass die Wassertemperatur auch bei Druckschwankungen konstant bleibt, verhindert die GROHE CoolTouch Technologie ein Aufheizen der Oberflächen. Eine optimale Wahl für Familien mit Kindern oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen. In klassischem Chrom gehalten fügt sich das langlebige Duschsystem nahtlos in den industriellen Look der Immobilie ein.

