Pressemeldung

Seit Anfang 2020 gibt es die SHK-Einkaufsgesellschaft ZEV, ein Gemeinschaftsunternehmen der SHK Verbundgruppen SHK eG und GARANT Bad + Haus. Erstmals tritt die ZEV jetzt in der Mitte von Deutschland als Messeausrichter auf: Am Samstag, 4. September, führt die ZEV für die beiden Verbundgruppen ab 9 Uhr rund 70 Aussteller aus Industrie und Dienstleistung mit ihren Mitgliedern zusammen. Die Messeplattform mit rund 1.000 Quadratmetern wird im Kongress-Palais in Kassel ausgerollt. Für den SHK Vorstandsvorsitzenden Sven Mischel eine gute Gelegenheit zum Austausch mit Lieferantenpartnern und Mitgliedern: „Hoffen wir, dass die pandemiebedingt lange soziale Durststrecke hinter uns liegt. Verbundgruppen brauchen den Austausch.“ Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ZEV ist der gemeinsame Einkauf und die Konzentration des Einkaufs auf die gelisteten Lieferanten. Zum Mitgliedermarkt hin agieren die beiden Verbundgruppen gleichwohl unabhängig und als Wettbewerber. GARANT Bad + Haus Chef Marc Schulte: „Uns verbinden ähnliche Werte und Ziele – und über die Nuancen gehen wir in den sportlichen Wettbewerb, um die attraktiven Handwerksunternehmen als Mitglieder zu gewinnen.“ Gemeinsam haben die beiden Verbundgruppen in Deutschland rund 1.800 Mitgliedsunternehmen aus SHK-Handwerk und Einzelhandel.

Über die ZEV:

Zum 1. Januar 2020 schlossen sich GARANT Bad + Haus mit der SHK eG zur Einkaufsgesellschaft ZEV zusammen. Ziel dieser Kooperation ist es, die Einkaufsposition der angeschlossenen Mitgliedsunternehmen zu stärken. Damit geben beide Verbundgruppen ihren Mitgliedern eine klar vernehmliche Stimme im Chor der Konzerne in Großhandel und Industrie. Die Kooperation will außerdem dazu beitragen, die Position der so wichtigen dritten Vertriebsstufe in Zeiten von Multichannel-Strategien zu sichern.