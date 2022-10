Ein Konzept. Fast 270 Standorte. Viele Expertinnen und Experten, die ihren Job mit Leidenschaft, Freude und Professionalität erledigen. Das kommt an beim Endverbraucher und wird zum siebten Mal hintereinander mit dem begehrten Siegel belohnt. Der einfachste Weg zum neuen Bad landet bei der Studie „Service-Champions“ auf Rang eins in der Kategorie „Badausstatter“.

„Service Champion“ ist Deutschlands größtes Service-Ranking, das in Kooperation mit der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Tageszeitung „Die Welt“ erstellt wird. Bei der breit angelegten Befragung wurden rund 1,9 Millionen Kundenurteile zu rund 4.700 Unternehmen aus über 390 Branchen ausgewertet. Im Fokus stand die Frage, wie Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher den Service und die Beratung erlebt haben. Das Ausstellungskonzept ELEMENTS wurde zudem in der branchenübergreifenden Gesamtwertung „Service-Champions“ mit dem Siegel in Gold ausgezeichnet.

Markus Hahn, bundesweit verantwortlich für die Umsetzung des ELEMENTS-Konzepts: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich diese Auszeichnung verdient! Zusammen mit den Kollegen vom Fachhandwerk haben sie deutschlandweit mit viel Engagement und Leistung überzeugt. Ein großes Kompliment und Dankeschön für diese kontinuierliche und im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Arbeit!“