Ostendorf Kunststoffe äußert sich aus aktuellem Anlass zur Verbindungstechnik der beiden schalldämmenden Rohrsysteme HT Safe® und Skolan Safe® – beide gefertigt „Made in Germany“. Im Mittelpunkt stehen dabei Qualität, Sicherheit und Praxistauglichkeit, insbesondere bei der Verbindungstechnik.

Bewährtes Prinzip: Die klassische Muffe mit Muffensicke

Ein zentrales Element moderner Abwassersysteme ist die Verbindungstechnik. Seit Jahrzehnten setzen führende Hersteller auf das Prinzip der klassischen Muffe mit Muffensicke – so auch Ostendorf Kunststoffe. Diese Bauweise hat sich millionenfach bewährt und überzeugt durch hohe Funktionssicherheit, einfache Montage und langlebige Dichtungstechnik.

Die Muffensicke übernimmt dabei gleich mehrere Aufgaben: Sie schützt die eingelegte Gummidichtung zuverlässig vor äußeren Einflüssen und begrenzt zugleich deren Ausdehnung. Das garantiert einen konstanten Anpressdruck und sorgt für eine dauerhaft zuverlässige Abdichtung – auch unter thermischen und mechanischen Belastungen.

Flexibilität durch variable Dichtungstypen

Ein weiterer Vorteil des Systems ist die Möglichkeit, die Dichtung an spezifische Anforderungen anzupassen. Während serienmäßig Dichtringe aus SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) verwendet werden, lassen sich bei Bedarf auch NBR-Dichtungen (Nitrilkautschuk) einsetzen. Diese bieten eine höhere Beständigkeit gegenüber Fetten und Ölen und sind damit besonders geeignet für den Einsatz in Großküchen oder in der Lebensmittelverarbeitung. Für eine einfache Unterscheidbarkeit sind NBR-Dichtringe bei Ostendorf Kunststoffe gelb markiert – ein praktisches Detail für die schnelle Identifikation auf der Baustelle.

Ein Hinweis zur Materialwahl: Während NBR-Dichtungen in fetthaltiger Umgebung deutliche Vorteile bieten, weist das ebenfalls häufig eingesetzte EPDM eine geringere Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen und Lösungsmitteln auf – ein Aspekt, der bei der Planung berücksichtigt werden sollte.

Fachgerechte Montage für dauerhafte Dichtheit

Neben dem konstruktiven Aufbau ist die sachgemäße Verarbeitung entscheidend für die Langlebigkeit des Systems. Ostendorf Kunststoffe empfiehlt, beim Fügen von Rohr und Formteil stets ein geeignetes Gleitmittel zu verwenden. So lässt sich der Einsteckwiderstand minimieren und die Dichtung vor mechanischer Überbeanspruchung schützen.

Ebenfalls wichtig: das sorgfältige Entgraten der Rohrenden nach dem Ablängen. Besonders bei der Verwendung von Rohrschneidern können scharfe Kanten entstehen, die beim Einführen des Rohres die Dichtung beschädigen. Solche Vorschädigungen sind häufig nicht sofort sichtbar, können jedoch langfristig zu Undichtigkeiten führen.

Fazit

Die klassische Muffenverbindung mit Muffensicke ist alles andere als ein Relikt vergangener Zeiten – sie ist ein technisch ausgereiftes Element moderner Abwassersysteme. In Kombination mit hochwertigen Dichtungen und fachgerechter Montage sorgt sie für maximale Betriebssicherheit und eine dauerhaft dichte, wartungsarme Installation. Eine zuverlässige Lösung für langlebige, schalldämmende Systeme wie HT Safe® und Skolan Safe®.