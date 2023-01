Verbindung mit Zukunft: interdomus Haustechnik und Orben Wasseraufbereitung schließen Kooperation

Treten Schäden an Heizungsanlagen auf, zählen oft Steinbildung, Magnetit und Korrosion zu den Ursachen. Aus diesem Grund sind für das Füllwasser Richtwerte nach VDI 2035 vorgegeben. Sichergestellt wird die Einhaltung der vorgegebenen Werte u.a. durch eine Heizwasseraufbereitung. Um ihre Gesellschafter in diesem Bereich zu unterstützen, hat interdomus Haustechnik zum 1. Januar 2023 eine Kooperation mit der Orben Wasseraufbereitung GmbH & Co. KG geschlossen.