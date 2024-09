Zeitgenössisches Design, alpenländischer Charme

„Beim Umbau der Seehütten bestand unsere Vision zum einen darin, die außergewöhnliche Lage und die wundervolle Natur der unmittelbaren Umgebung in Szene zu setzen und durch große Glasflächen in den Raum zu holen. Zum anderen wollten wir absolutes Naturgefühl mit geerdetem Luxus kombinieren“, so Hubert Oberlader, Inhaber und Gastgeber vom Priesteregg. Für die Wohnensembles wurden die bisherigen Bergchalets um rund 50 Quadratmeter vergrößert und mit großzügigen Glasfronten versehen. Gelegen sind sie direkt an einem Naturteich: Dieser wurde in einen Badesee verwandelt und lockt mit glasklarem Quellwasser. Im Inneren wartet jeweils ein Interieur, das rauen, alpenländischen Charme mit lichten Räumen und zeitgenössischen Designelementen vereint. Die offene Küche geht dabei nahtlos über in den Ess- und Wohnbereich. Maßgefertigte, rustikale Holzmöbel, flauschige Sessel und zahlreiche Pflanzen sorgen für Behaglichkeit, ergänzt von einer freistehenden Wanne. Eine ebenfalls freistehende Vaia-Wannenarmatur in Platin gebürstet, die Sieger Design für Dornbracht gestaltet hat, unterstreicht mit ihrem Transitional Style die Verbindung aus Bewährtem und Neuem, die das Gestaltungskonzept auszeichnet.

Wohnen und Wellness vereint

Auch die Obergeschosse spiegeln dies. Neben den Schlafzimmern warten gemütliche Sofalandschaften und ein unvergleichlicher Blick auf die natürliche Badebucht. Das Besondere: Die Bäder sind unmittelbar in die Schlafzimmer eingebunden. Vaia findet sich hier an Waschtischen aus Holz und Naturstein, wobei die Oberfläche in Champagne (22kt Gold) mit den warmen Holztönen um sie herum harmoniert. In der an eine Grotte erinnernden Duschkabine erweist sich die Wasserskulptur Aquahalo – ebenso in Champagne (22kt Gold) und gestaltet von Michael Neumayr – als Highlight: Die Erlebnisdusche von Dornbracht schafft mit ihren drei Strahlarten Erholungsmomente für Körper sowie Geist und passt damit perfekt zum umfassenden Wohlfühlansatz des Ressorts: Luxus, kombiniert mit Naturgefühl.

Innovatives Energiekonzept

Für die Gastgeber Renate und Hubert Oberlader war es selbstverständlich, dass die Umgestaltung der Chalets mit einer ökologischen Optimierung einhergehen sollte. Der rücksichtsvolle Umgang mit Ressourcen und der umliegenden Natur entspricht der Philosophie und dem Selbstverständnis des Bergdorfs. So stammt nahezu die gesamte Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen: Geothermie, Luftwärmepumpen, Abwasserwärmepumpen, Eisspeicher, Photovoltaik, Bio-Flüssiggas und Biomasse werden dazu verwendet. Durch den Umbau kommen weitere hinzu: Überschüssige Wärme aus den Seehütten wird nun direkt in die Energiezentrale eingespeist und zur Warmwasserbereitung und Heizung der Pools verwendet. Auch dem Badesee wird im Winter mittels eines Flächenkollektors im Boden Energie entzogen, die wiederum zum Heizen zur Verfügung steht. Ein europaweit einzigartiges Projekt, das zugleich Forschungszwecken dient: Im See sammeln verschiedene Sensoren wertvolle Daten für künftige, vergleichbare Vorhaben mit stehenden Gewässern.

