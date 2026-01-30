i.life E von Ideal Standard ist ein intelligent konstruiertes Dusch-WC, das die Balance zwischen schlanker Ästhetik, intelligenter Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit neu definiert. Es verbindet modernes Design mit einer sorgfältig ausgewählten Reihe von Komfort- und Hygienefunktionen.

Durchdachte Funktionen für Komfort und Hygiene

i.life E bietet eine ausgewogene Auswahl an Duschfunktionen, darunter Gesäß- und Front-Dusche mit vier Strahlarten, verstellbare Düsenposition und anpassbarer Wasserdruck und -temperatur - jeweils in drei Einstellungen verfügbar. Ergänzt werden diese Funktionen durch intuitive Komfortelemente wie einen integrierten Föhn mit einstellbarer Temperatur, ein Nachtlicht und einen langlebigen Soft-Close- Sitz und -Deckel.

Hygiene ist ein wichtiger Schwerpunkt, mit praktischen Funktionen wie dem Vorspülen und Nachspülen der Düse, einer austauschbaren Düsenspitze und einem integrierten Entkalkungsprogramm, das Kalkablagerungen verhindert und die Langlebigkeit erhöht. Das randlose, wandhängende WC garantiert außerdem eine mühelose Pflege und Wartung.

Die intuitive Fernbedienung mit ihren großen, benutzerfreundlichen Tasten und Lichtsignalen gewährleistet eine unkomplizierte Bedienung für alle Nutzer, auch für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Dusch-WCs haben.

Barrierefreie Innovation für moderne Badezimmer

Mit seinem schlichten, aber eleganten Design mit weichen, abgerundeten Formen lässt sich i.life E mühelos in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen integrieren. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung von Ideal Standard im Bereich der Badinnovation bietet es zuverlässige Qualität, eine intuitive Nutzererfahrung und eine hervorragende Leistung.

„i.life E ist ein perfektes Beispiel dafür, wie das kombinierte Know-how von Villeroy & Boch und Ideal Standard zu bedeutenden Produktinnovationen führt. Als erstes Dusch-WC von Ideal Standard vereint es praktische Funktionalität und zeitgemäßes Design und ergänzt das ViClean-Portfolio von Villeroy & Boch perfekt. Durch die Nutzung der Fertigungskompetenz von Ideal Standard und des fundierten Wissens von Villeroy & Boch in dieser Kategorie haben wir ein Dusch-WC geschaffen, das zuverlässige Qualität und eine durchdachte Reihe von Funktionen bietet - und ein verbessertes Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis“, so Sven Ullrich, Executive Vice President Marketing, Produktmanagement und F&E bei Villeroy & Boch.