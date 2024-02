Die Liste der Auflagen, die Unternehmen in puncto Umweltschutz erfüllen müssen, ist lang. Für manche Hersteller eine große Herausforderung. Andere hingegen engagieren sich bereits über die Vorgaben hinaus für Mensch und Umwelt. Dazu gehört auch das Traditionsunternehmen HSK Duschkabinenbau: Das Thema Nachhaltigkeit ist hier fest im Unternehmenskonzept verankert. Klimafreundliche Produktionsabläufe, Verpackungen aus recycelfähigen Materialien und langlebige Armaturen, die mit innovativen Technologien einen sparsamen Wasserverbrauch ermöglichen, sind wichtige Bestandteile des HSK Nachhaltigkeitskonzeptes. Ein eigens dazu ins Leben gerufenes Umweltmanagement-Team befasst sich intensiv mit der Optimierung der Prozesse. Davon profitieren Fachhandwerksbetriebe genauso wie ihre Kunden.

Vermeiden, vermindern, verwerten – diesen ökologischen Grundsatz verfolgt der Badausstatter HSK in seiner gesamten Prozesskette. Das beginnt bei der Produktentwicklung und -fertigung: Alle HSK Produkte sind auf Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Um dieses Konzept konsequent weiterzuführen, bietet der Hersteller aus dem Sauerland eine Qualitätsgarantie für zehn Jahre auf Duschkabinen, Duschwannen, RenoDeco Dekorplatten sowie Alu-Spiegelschränke. Die 20-jährige Nachkaufgarantie auf alle Ersatzteile rundet das nachhaltige Qualitätsversprechen ab.

Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmens-DNA

Einsatz von Photovoltaik-Anlagen und grünem Strom, kurze Wege durch Produktionsstätten vor Ort, Abfallvermeidung und Verpackungen aus recycelfähigen Materialien – konsequentes Umweltmanagement gehört bei HSK zum Unternehmenskonzept. „Nach dem japanischen Kaizen Prinzip wirkt jeder unserer Mitarbeiter tagtäglich daran mit, seinen Arbeitsbereich zu verbessern, zu vereinfachen und zu optimieren“, erklärt Alexander Scharf, Produktmanager bei HSK. „Denn schon mit gezielten internen Maßnahmen können wir Großes anstoßen und unsere Produkte und Unternehmensabläufe langfristig nachhaltig gestalten“, erläutert er. So wird konsequent auch auf die Optimierung des Transports geachtet: mit der Bündelung von Fahrten und dem Versand über Gebietsspediteure. Auch eine Pflanzaktion, bei der fünf Hektar Wald aufgeforstet wurden, ist Bestandteil des Engagements für die Umwelt.

Produkte, die das Nachhaltigkeitskonzept widerspiegeln

Im Produktbereich setzt HSK den nachhaltigen Gedanken fort. Duschkabinen, die optional mit der Glasversiegelung TwinSeal ausgestattet sind, lassen sich besonders leicht reinigen und reduzieren den Bedarf an Putzmitteln. Die RenoDeco Wandverkleidungsplatten überzeugen mit ihrer hohen Recycelbarkeit, denn sie bestehen zu 98 Prozent aus recycelten Materialien und können am Ende des Produktlebenszyklus zu 96 Prozent recycelt werden. Wer nachhaltig Heizen möchte, wird bei HSK ebenfalls fündig. Die Mehrzahl der HSK Designheizkörper ist mit Heizstäben erweiterbar, mit denen sich das Heizen effizienter und energiesparender gestaltet. Im Bereich Badarmaturen unterstützen z. B. Mengenregler in den Hand- und Kopfbrausen, den Wasserverbrauch auf bis zu 60 Prozent zu senken. „Ein weiterer Ansatz, den wir verfolgen, sind elektronisch gesteuerte Waschtischarmaturen. Diese verfügen über einen Infrarotsensor, der den Wasserfluss startet, sobald sich die Hände im Erfassungsbereich befinden. Werden die Hände wieder weggezogen, stoppt der Wasserfluss automatisch. So wird der Wasser- und Energieverbrauch auch am Waschtisch erheblich reduziert, bis zu 50 Prozent sind möglich“, bestätigt Alexander Scharf.