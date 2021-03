Der Verwaltungsrat der Geberit AG wird der ordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2021 Thomas Bachmann als neues unabhängiges Verwaltungsratsmitglied vorschlagen. Die Nomination erfolgt im Rahmen der Nachfolgeregelung für den zum gleichen Zeitpunkt nach 13 Jahren aus dem Verwaltungsrat ausscheidenden Hartmut Reuter.

Hartmut Reuter gehört dem Gremium seit 2008 an, seit 2009 als Vizepräsident und ist zudem Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses sowie Mitglied des Revisionsausschusses. Er hat in dieser Zeit sein Management-Knowhow und seine breite internationale Erfahrung in der Industrie eingebracht. Hartmut Reuter will sich nun auf andere Aufgaben konzentrieren. Verwaltungsrat und Konzernleitung danken ihm herzlich für seine wertvollen Beiträge zur Weiterentwicklung des Unternehmens.

Thomas Bachmann (59) ist seit 2020 als unabhängiger Verwaltungsrat und Management-Berater tätig. Er studierte an der Berner Fachhochschule BFH in Burgdorf (CH) Maschinenbau, besitzt einen Executive MBA vom IMD in Lausanne (CH) und nahm verschiedene Marketing&Sales- und globale Management-Funktionen in der Industrie wahr. Ab 2002 war er als CEO und Verwaltungsrat in international tätigen Unternehmen in den Bereichen Maschinenbau, Bauzulieferindustrie und Labortechnik/Life Science tätig.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Thomas Bachmann ein wichtiges neues Mitglied für den Geberit Verwaltungsrat gefunden zu haben. Er bringt wertvolle Industrieerfahrung im Bereich Marketing&Sales mit und hat als CEO und Verwaltungsrat international tätige Industrieunternehmen erfolgreich weiterentwickelt. Die Kombination von strategischer und operativer Erfahrung sowie seine sehr gut zur Geberit Kultur passende Persönlichkeit machen ihn deshalb aus Sicht des Verwaltungsrats zur geeigneten Person, um den künftigen Erfolg der Geberit Gruppe massgeblich mitzubestimmen.

