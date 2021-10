Pressemeldung

Anfang Mai 2021 hatte die Mitgliederversammlung des Verbandes für die Namensänderung sowie für die dazu notwendige Satzungsänderung gestimmt. Mit Eintragung ins Vereinsregister ist die Umbenennung des Verbandes jetzt offiziell. Die Umbenennung verdeutlicht die Dimension und Breite der VdZ-Mitgliedschaft und den sich wandelnden Wirtschaftszweig.

“Die neue Verbandsbezeichnung ,Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie´ spiegelt die ganze Bandbreite der Mitgliedschaft und Technologie wieder”, sagt Dr. Michael Pietsch, Präsident der VdZ. “Mit dem Abstreifen der Begriffe Energieeffizienz und Gebäudetechnik senden wir ein starkes Signal in Richtung Zukunft. Letztlich bildete der Begriff Energieeffizienz nicht mehr das gesamte Spektrum unserer Verbandsthemen ab. Die Ausweitung auf Themenfelder wie erneuerbare Energien, Raumklima oder Digitalisierung zeigt dies ganz deutlich. Auch der Begriff Gebäudetechnik wurde zugunsten des Wortes Gebäude ersetzt. Auch das ist nur folgerichtig, denkt man etwa an die Tatsache, dass durch den Einsatz von modernsten Technologien der Branche Gebäude selbst zu Energieerzeugern werden”, so Dr. Pietsch weiter.

Das Kürzel VdZ und das Logo als Bildmarke bleiben weiterhin bestehen. Beides ist innerhalb der Branche und darüber hinaus fest etabliert und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Das Logo wurde ergänzt durch den neuen Deskriptor. Der Ursprung des Kürzels VdZ liegt in seinem Gründungsnamen - Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft.