Ab Oktober übernimmt Jens J. Wischmann die alleinige Geschäftsführung der VdZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. Die bisherige Geschäftsführerin, Kerstin Stratmann wechselt zum Elektro- und Digitalindustrie-Verband, ZVEI und wird dort die Position der Fachverbandsgeschäftsführerin Elektro-Hauswärmetechnik bekleiden.

Kerstin Stratmann verlässt damit nach elf Jahren die VdZ. Sie begann ihre Karriere bei der Wirtschaftsvereinigung als Referentin für Energiepolitik und wurde 2019 zur Geschäftsführerin berufen.

Mit Dank und Anerkennung würdigte der Präsident der VdZ, Dr. Michael Pietsch, die Verdienste von Kerstin Stratmann: ”Kerstin Stratmann hat über ein Jahrzehnt den Erfolg der VdZ mitgestaltet und maßgeblich geprägt. Als Geschäftsführerin hat sie den Verband modernisiert und fit für die Zukunft gemacht. Ihr ist es gelungen, dass das Thema Startups in der Gebäudetechnik in erster Linie mit der VdZ in Verbindung gebracht wird. Mit Frau Stratmann verliert die VdZ eine Verbandsexpertin, die es versteht, Fachlichkeit und Netzwerkarbeit sehr gut miteinander zu verbinden. Wir freuen uns daher sehr, dass Frau Stratmann als Vertreterin des ZVEI die Geschicke der VdZ weiterhin mitgestalten wird”.

Als Branchenkenner übernimmt Jens J. Wischmann, seit 2001 Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) e.V. in Bonn, die VdZ-Geschäftsführung. Er wird seine neue Aufgabe künftig neben der Funktion als Geschäftsführer der VDS ausüben.