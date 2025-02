Die VdZ Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. hat ihr Angebot für Fachbesucher auf der diesjährigen ISH in Frankfurt am Main deutlich erweitert. Der Verband ist mit zwei Messeständen vertreten. Darüber hinaus beteiligt sich die VdZ am neuen Konferenzformat der Messe Building Future Conference.

Startup@ISH-Area mit KI-Stage

Die Startup@ISH-Area in Halle 11.1 ist mit 324 m² der größte Stand der VdZ. Das Areal ist als Messe-Hotspot für Innovationen konzipiert. Rund 40 Startups aus dem In- und Ausland werden sich auf der Startup@ISH Area präsentieren. Die Teilnahme von Startups aus dem Ausland konnte im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesteigert werden. Erwartet werden 12 internationale Startups, darunter Unternehmen aus Kanada, Großbritannien, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden.

Im Mittelpunkt der Startup@ISH Area steht die KI-Stage, die an fünf Tagen ein abwechslungsreiches Programm zu aktuellen Themen rund um Künstliche Intelligenz in der Gebäudetechnik bietet. In inspirierenden Startup-Pitches stellen kreative Gründer ihre visionären Konzepte vor und Branchenexperten beleuchten die Rolle von KI in der Gebäudetechnik.

Kommunaltag auf der Building Future Conference

Vom 17. bis 20. März 2025 findet im Portalhaus die Building Future Conference (BFC) statt. Die Messe Frankfurt veranstaltet dieses neue Konferenzformat gemeinsam mit den Trägerverbänden VdZ, BDH, FGK und ZVSHK, die jeweils die Patenschaft für einen Konferenztag übernommen haben.

Am 18. März 2025 richtet die VdZ den Kommunaltag auf der BFC unter dem Motto „Kommunale Wärmeplanung auf dem Prüfstand“ aus. Vertreter aus Städten, Gemeinden und Unternehmen diskutieren über die Wärmewende vor Ort. Im Fokus stehen Fragen über die zukünftige bezahlbare Energieversorgung in den Kommunen, über den aktuellen Stand und die Fallstricke bei der Umsetzung der Wärmeplanung, die Erwartungen der kommunalen Energiewirtschaft an die nächste Bundesregierung, Förderhintergründe und vieles mehr.

Verbände-Areal im Foyer West der Halle 12

Die VdZ wird gemeinsam mit dem Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie (BDH) und dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) politische Themen und Botschaften auf einem Gemeinschaftsstand im Foyer West der Halle 12 präsentieren. Unter dem Motto „Building New Energy. Klimaneutrale Wärme: Wir machen das!“ bietet das gemeinsame Verbände-Areal der drei Träger der ISH eine hervorragende Plattform, um die Innovationskraft und Stärken der SHK-Branche zu präsentieren und gleichzeitig Besucher aus der Bundes- und Landespolitik herzlich willkommen zu heißen.

Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der VdZ, erklärt: „Auf der ISH 2025 legen wir den Fokus auf die Schwerpunktthemen Startups, KI und kommunale Wärmeplanung. KI wird unsere Branche nachhaltig verändern, und Startups treiben diesen Wandel maßgeblich voran. Auf unserer KI-Stage haben Fachbesucher die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der KI in der Gebäudetechnik auszutauschen und von Best-Practice-Beispielen zu profitieren. Zudem möchten wir den Wissenstransfer im Bereich der kommunalen Wärmeplanung fördern. Die Wärmewende stellt in den nächsten Jahren auch für über 10.000 Kommunen eine zentrale Herausforderung dar. Aus diesem Grund widmen wir der kommunalen Wärmeplanung einen eigenen Konferenztag auf der BFC."