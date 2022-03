Pressemeldung

Dr. Michael Pietsch, Präsident der VdZ sagt: „Startups entwickeln die Trends von morgen und nehmen in unserer Branche einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Ihre Rolle als Innovationstreiber bereichert die Gebäudetechnikbranche. Deshalb legen wir bei unserem Startup@-Angeboten, diesmal mit einem regionalen Fokus, sehr großen Wert auf ausgiebige Präsentations- und Vernetzungsmöglichkeiten.“

An jedem der vier Messetage pitchen die jungen Gründer ihre Produkte oder Dienstleistungen zu den Schwerpunkten Heiztechnik der Zukunft, Smarte Gebäudeautomation und Hygiene auf der Bühne. Pro Messetage präsentieren jeweils drei Startups am Vormittag und am Nachmittag. Alle Teilnehmer von Startups@IFH/Intherm und deren Pitch-Zeiten sind in dem Programm aufgeführt.

An den Ausstellerständen in der Meet & Greet-Area können Messebesucher gezielt mit den teilnehmenden Startups in Kontakt treten und die Handlungsspielräume neuer Technologien ausloten sowie Geschäftskontakte und Kooperationen initiieren.

Die VdZ wird mit dem Startups@Programm in diesem Jahr auf den drei großen Fachmessen vertreten sein. Die Ausgestaltung der Programme orientieren sich an den jeweiligen Zielgruppen und thematischen Schwerpunkten der einzelnen Fachmessen.

Programm als PDF.