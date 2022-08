Richtlinie VDI 3464 Blatt 1 Entwurf „Emissionsminderung - Lagerung und Umschlag von Holzpellets beim Verbraucher - Anforderungen unter Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekten“ erschienen

Erneuerbare Energien spielen bei der Wärmeversorgung von Gebäuden eine immer wichtigere Rolle. Viele Verbraucher entscheiden sich für eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets beheizt wird, zum Beispiel einen Pelletkessel oder einen Pelletkaminofen.

Damit setzen sie auf eine klimaschonende und zugleich komfortable wie auch preisgünstige Wärmeerzeugung. Auch bei Kommunen und im gewerblichen Bereich sind die kleinen Holzpresslinge mittlerweile bekannt.

VDI 3464 Blatt 1 E beschreibt Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Emissionen und der daraus resultierenden Gefahren sowohl bei Anlieferung als auch der verbraucherseitigen Lagerung. Die Richtlinie trägt so dazu bei, den Umgang mit Holzpellets sicher zu machen. Es ist unter anderem auf eine ausreichende Belüftung des Lagerraums zu achten, um hohe Konzentrationen an Kohlenmonoxid im Lagerraum zu vermeiden. Eine wichtige Voraussetzung für einen reibungslosen, umweltschonenden und sicheren Heizungsbetrieb ist der Einsatz qualitativ hochwertiger Pellets. Es sollten möglichst nur Holzpellets eingesetzt werden, die die Anforderungen der Klasse A1 der DIN EN ISO 17225-2 erfüllen.

Die VDI 3464 Blatt 1 E richtet sich an Personen, die eine Pelletheizung und somit in der Regel auch eine Pelletlagerstätte planen, errichten, betreiben oder überwachen sowie bezüglich der Brandbekämpfung auch an die Feuerwehr.

Herausgeber der VDI 3464 Blatt 1 „Emissionsminderung – Lagerung und Umschlag von Holzpellets beim Verbraucher – Anforderungen unter Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekten“ ist die VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL). Die Richtlinie ist im Juli 2022 als Entwurf erschienen und kann für 115,90 EUR beim Beuth Verlag (Tel.: +49 30 2601-2260) bestellt werden. Onlinebestellungen sind unter www.vdi.de/3464-1 oder www.beuth.de möglich. VDI-Mitglieder erhalten 10 Prozent Preisvorteil auf alle VDI-Richtlinien. Die Möglichkeit zur Mitgestaltung der Richtlinie durch Stellungnahmen bestehen durch Nutzung des elektronischen Einspruchsportals oder durch schriftliche Mitteilung an die herausgebende Gesellschaft (krdl(at)vdi.de). Die Einspruchsfrist endet am 31.10.2022. VDI-Richtlinien können in vielen öffentlichen Auslegestellen kostenfrei eingesehen werden.