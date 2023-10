Die VDI 3464 Blatt 1 beschreibt Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Emissionen und der daraus resultierenden Gefahren sowohl bei Produktion, Anlieferung und als auch der verbraucherseitigen Lagerung und trägt so dazu bei, den Umgang mit Holzpellets sicher zu machen. Darüber hinaus enthält die Neuauflage der Richtlinie auch relevante Hinweise zur Brandbekämpfung von Pelletlagern.

Die VDI 3464 Blatt 1 richtet sich in erster Linie an Personen, die eine Pelletheizung und somit in der Regel auch eine Pelletlagerstätte planen, errichten, betreiben oder überwachen sowie bezüglich der Brandbekämpfung auch an die Feuerwehr.

Die VDI 3464 Blatt 1 „Emissionsminderung – Lagerung und Umschlag von Holzpellets beim Verbraucher – Anforderungen unter Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekten" ist im September 2023