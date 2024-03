VDI 4646 E „Anwendung von Großwärmepumpen““ (Bild: by ah_fotobox – AndreasH/Moment via Getty Images)

Für die Beheizung von neuen Wohngebäuden konnte sich die Wärmepumpe in den letzten Jahren etablieren. Wärmepumpen mit größeren Leistungen können jedoch auch in Gewerbe und Industrie zum Einsatz kommen und damit zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen.

Die Vorteile hinsichtlich Energie- und Kosteneinsparung sowie einer deutlichen Reduktion der Treibhausgasemissionen in Gewerbe und Industrie werden sowohl den Anwendenden als auch der Politik immer mehr bewusst.

Die Richtlinie VDI 4646 E „Anwendung von Großwärmepumpen“ unterstützt bei der Planung und Bewertung von Wärmepumpenanlagen für nicht standardisierte Anwendungsfälle im Gewerbe, in der Industrie und in der leitungsgebundenen Wärmeversorgung von Quartieren. Nicht standardisierte Anwendungsfälle zeichnen sich durch eine große Leistung (> 100 kW th ) aus. Wärmepumpen für Gewerbe, Industrie, Quartiere und Nicht-Wohngebäuden sowie Kälteanlagen, die eine Nutzung der warmen und kalten Seite als Ziel haben, sind Inhalt dieser Richtlinie. Die Richtlinie wendet sich an Industrieunternehmen mit einem relevanten Niedertemperaturwärmebedarf, Planer, Energieversorgungsunternehmen, kommunale Versorger, Wärmepumpenhersteller, Wärme- und Kälteanlagenbauer, Wissenschaft und Forschung.

Die Richtlinie VDI 4646 E „Anwendung von Großwärmepumpen“ ist im Januar 2024 als Entwurf erschienen und kann für 202,50 € beim Beuth Verlag (Tel.: +49 30 2601-2260) bestellt werden. Einsprüche zum Entwurf können über das elektronische Einspruchsportal oder eine E-Mail an die herausgebende Gesellschaft (geu(at)vdi.de) eingereicht werden. Die Einspruchsfrist endet am 30.04.2024.

VDI-Mitglieder erhalten 10 Prozent Preisvorteil auf alle VDI-Richtlinien.