Nachhaltige Herstellung, niedriger Energieverbrauch sowie dauerhaft geringe Betriebskosten sind das Markenzeichen der Design-Heizkörper des belgischen Herstellers Vasco. Das sind aber nicht die einzigen Kriterien, mit denen sie Haus- und Wohnungsbesitzer überzeugen, sie heizen auch besonders klimafreundlich – auf Wunsch zeitgemäß über die Steckdose. Dank neuer, umweltfreundlicher Möglichkeiten der Stromerzeugung wie Solar- und Windenergie ist dies ein willkommener Kostenvorteil für die Haushaltskasse.

Auch in puncto Nachhaltigkeit sind Vasco Design-Heizkörper absolut up to date: Alle Modelle bestehen aus leichtem, hochbeständigem, recyceltem Aluminium oder Stahl. Kaum ein anderes Material ist aufgrund seiner Eigenschaften so sehr für den Bau von Heizkörpern geeignet. Stabil, flexibel und mit profilfester Form besitzt es eine optimale Wärmeleitfähigkeit.

Wer noch schnellere Power-Wärme bevorzugt, für den empfiehlt sich die zusätzliche Wärmezufuhr via Blower. Mit 1.000 Watt Leistung unterstützt das Warmluftgebläse den Heizkörper ganz gezielt und heizt den Raum in kürzester Zeit auf. Das extrem flache Gerät – derzeit eines der schlanksten Modelle auf dem Markt – verfügt über einen herausragenden Vorteil: Aufgrund der geringen Abmessungen kann der Heizkörper so dicht wie möglich an der Wand montiert werden. Das ist besonders vorteilhaft bei kleineren Räumen. Diese Installation benötigt lediglich eine Steckdose sowie einen 50 Millimeter Anschluss zur Verbindung mit dem Heizsystem.

Ob rein elektrisch oder im Mix-Betrieb – egal, für welche Heizkombination sich der Anwender entscheidet: Für jeden Geschmack stehen zahleiche verschiedene Vasco Design-Heizkörper wie Aster, Iris, Agave, Carré und Niva zur Auswahl. Eine erste Produkt-Recherche und die Suche nach einem Händler in der Nähe ermöglicht die Vasco-Homepage www.vasco.eu.