Pressemeldung

Geheimnisvoll und chic - die schwarzen Design-Heizkörper des belgischen Marktführers Vasco verschönern jeden Raum. Als Bestandteil des neuen Black & White Trends sind sie angesagter denn je. Der Kontrast von hellem Hintergrund zu sehr dunklen bis schwar­zen Einrichtungselementen kommt in Wohnräumen, Küchen und Bädern hervorragend zur Geltung und sorgt für ein Wohnambiente mit exklusivem Charakter. Die klare Linien­führung sowie die sehr flachen Fronten erzeugen bei den Modellen Oni und Niva den Eindruck als schwebten sie förmlich im Raum. Der nur acht Millimeter superdünne Oni ist sogar der flachste jemals von Vasco produzierte Heizkörper. Seine sanfte Formge­bung und die abgerundeten Kanten lassen den stylischen Aluminium-Radiator unver­kennbar werden. Beide - Oni und Niva - passen perfekt sowohl zu puristisch-reduzierten Inneneinrichtungen als auch zu klassischen Wohnstilen. Als attraktive Individualisten präsentieren sich auch die Design-Heizkörper Aster, Viola, Zana, Carre oder Tulipa - alle ebenfalls in trendigem Schwarz-Ton erhältlich.

Vasco-Neuheiten 2021: Die schwarzen Design-Heizkörper Viola (l.) und Aster mit Blower (r.). Foto: Vasco

Perfekter Sitz und optische Raffinesse

I-Tüpfelchen dieser neuen Kollektion ist die passende Ventilgarnitur in Tiefschwarz (Jet Black, RAL 9005). Ton in Ton perfektioniert das Zubehörelement das optische Erschei­nungsbild der schwarzen Design-Heizkörper. Die stimmige Einheit aus Heizkörper und Armatur wird verstärkt, da keine Schweißnähte sichtbar und die Ventile diskret in den Korpus integriert sind.



Viele Design-Heizkörper von Vasco bestehen vollständig aus leichtem, hochbeständi­gem, recyceltem Aluminium. Kaum ein anderes Material ist aufgrund seiner Eigenschaf­ten so sehr für den Bau von Heizkörpern geeignet: Stabil, flexibel und mit profilfester Form besitzt es eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit für optimale Wärmeabgabe. Die Aluminium-Heizkörper werden mit einer patentierten Pressverbindung hergestellt. An­schließend erhalten sie eine kataphoretische Grundierung und werden mit hochwertiger Epoxide-Polyester-Pulverbeschichtung elektrostatisch endbeschichtet. Für nachhaltiges Design und Zukunftsfähigkeit wurde beispielsweise Oni bereits mehrmals ausgezeich­net. Die bisher wichtigsten Industrie- bzw. Designpreise der jüngsten Zeit: der IF Design Award in der Produkt-Kategorie „Building / Technology“ und das Gütesiegel der „Design Plus“-Fachjury der ISH.

Mehr Informationen: www.vasco.eu