Pressemeldung

Angenehme warme Temperaturen sind während der Badezimmernutzung für die meisten Menschen unabdingbar. Dabei sind morgens 20 Minuten und am Abend 15 Minuten Bad-Aufenthalt für viele oft schon ausreichend. Um für diese begrenzte Nutzungsdauer so schnell wie möglich ein behagliches Raumklima zu schaffen, haben die Vasco-Experten den Blower entwickelt. Das 1.000 Watt-Warmluft-Gebläse arbeitet hocheffektiv und dabei extrem kostensparend: 35 Minuten Betriebsdauer am Tag kosten weniger als 20 Cent. Bei durchschnittlich 100 Heiztagen im Jahr sind das keine 20 Euro!

Der Blower ist in Kombination mit verschiedenen Vasco-Design-Heizkörpern wie Aster, Iris, Agave, Carré und Niva für den rein elektrischen oder den Mix-Betrieb lieferbar. Das extrem flache Gerät kann aufgrund der geringen Abmessungen zusammen mit dem Heizkörper ganz nah an der Wand montiert werden und benötigt so kaum extra Platz. Zur Installation bedarf es lediglich einer Steckdose sowie eines 50 Millimeter-Anschlusses zur Heizsystem-Verbindung. Alle europäischen technischen Standards, wie zum Beispiel die Ökodesign-Richtlinie, werden selbstverständlich berücksichtigt – so auch die Vorgabe einer Programmierbarkeit auf Wochenbasis. Zusätzlich ist eine „intelligente” Kontrollfunktion eingebaut, die das individuelle Nutzerverhalten per Sensor registriert und das Programm selbstständig bedarfsgerecht anpasst. Mehr unter: www.vasco.eu.