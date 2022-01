Pressemeldung























Ton in Ton: Design-Heizkörper Iris (Farbe: Grey Blue) mit Blower (Farbe Gebläse: Grau) Foto: Vasco

An kalten Herbst- und Wintertagen ist eine angenehme Wärme für ein Wohlfühl-Körpergefühl besonders im Badezimmer unabdingbar. Damit so schnell wie möglich ein behagliches Raumklima erreicht wird, haben die Vasco-Experten den Blower entwickelt. Er verfügt über eine Gesamtleistung von 1.000 Watt und kann in Kombination mit verschiedenen Vasco Design-Heizkörpern wie Aster, Iris, Agave, Carré und Niva für den rein elektrischen oder Mix-Betrieb bestellt werden. Der extrem schmale Blower – eines der schlanksten Modelle auf dem Markt – verfügt über einen einzigartigen Vorteil: Aufgrund der geringen Abmessungen kann der gesamte Heizkörper so dicht wie möglich an der Wand montiert werden. Eine konstante Luftzuführung erfolgt an der Rückseite oben, unten, links und rechts. Aufbau und Funktionsweise des Warmluft-Gebläses sorgen für gezielte zusätzliche Warmluft-Zufuhr und einen beschleunigten, individuellen Aufheizprozess in jedem gewünschten Raum.



Stilvoll ganz in weiß: Design-Heizkörper Aster (Farbe: Traffic White) mit farbgleichen Vasco-Blower. Foto: Vasco

Blower mit einzigartigem Design und Zusatzfunktionen

Alle technischen europäischen Standards werden selbstverständlich berücksichtigt. So auch die Vorgabe, dass derartige Geräte auf Wochenbasis programmierbar sind. Zusätzlich hat Vasco hier sogar noch eine „intelligente” Kontrollfunktion eingebaut. Diese registriert das individuelle Nutzerverhalten per Sensor und passt das Programm selbstständig bedarfsgerecht an.

Sollte ein Handtuch auf oder hinter den Blower fallen, schaltet sich das Gerät automatisch ab und geht in einen Sicherheitsmodus über. Eine Kindersicherung, die den neugierigen Griff „kleiner Finger“ in den Ventilator verhindert, ist ebenfalls integriert. Der Blower verfügt über ein glatt-glänzendes und ansprechendes Design in Weiß oder auf Wunsch auch in Grau und ist im Fachhandel erhältlich.



Optional zur manuellen Bedienung über die selbstprogrammierende Kontrolleinheit am Blower gibt es eine weitere Steuer-Möglichkeit über eine drahtlose, integrative Funkbedienung. Diese ermöglicht die noch einfachere Handhabe über einen Thermostat per Funkwellen (RF). Der Funk-Thermostat ist ausschließlich in weiß verfügbar und separat zu bestellen.