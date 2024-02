Der Niva-Gebläsekonvektor: Komfort-Design für jeden Raum. Fotos: Vasco

Der hocheffektive Niva-Gebläsekonvektor sorgt das ganze Jahr über schnell und kostengünstig für individuelle Behaglichkeit: Je nach Wunsch kühlt oder heizt er Räume gezielt und bedarfsgerecht – in Neu- und Altbauten. Die Entwicklung des Heizungs- und Lüftungsexperten Vasco ist nicht nur eine sinnvolle Alternative zum laut zirkulierenden Ventilator und zur teuren aufwendigen Klimaanlagen-Installation, die beide zudem extrem energieintensiv arbeiten. Die Innovation ist vor allem eine langfristig sinnvolle und zugleich ressourcenschonende Anschaffung, um ein optimales Raumklima zu erzeugen.

Kühlen und Heizen mit einem Gerät

Der Niva-Gebläsekonvektor heizt und kühlt bei geringsten Betriebsgeräuschen Motiv rechts: Funktionsweise in grafischer Darstellung. Fotos: Vasco

Der Gebläsekonvektor ist ein mit Lamellen und integriertem Ventilator ausgestatteter Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher. Je nach Jahreszeit wird kalte oder warme Luft vom Ventilator angesaugt und durch den Wärmetauscher als Warm- oder Kaltluft in den Raum zurückgeführt. Das mit niedrigen Heizwasser- und Kühlwasser-Temperaturen betriebene Einkreis-System ist ideal für den kombinierten Betrieb mit einer Wärmepumpe. Verfügt diese über eine Kühlfunktion, kann sie für den Gebläsekonvektor mittels Kaltwasser auch als Kühlquelle herangezogen werden. Eine passive wie auch aktive Kühlung ist so möglich. Die Kombination aus Fußbodenheizung und zusätzlichem Konvektor beispielsweise im Wohn- und/oder Schlafzimmer ist optimal. Bei kürzesten Reaktionszeiten und höchster Energieeffizienz wird so ein gleichmäßiges, angenehmes Raumklima erzeugt.

Flüsterleise Funktionsweise und prämiertes Design

Im Gegensatz zu herkömmlichen Drei-Stufen-Regelungen erfolgt der Einsatz nahezu lautlos und ohne störende Geräusche – dank der modulierenden, stufenlosen Gebläse-Regelung. Basierend auf dem Verhältnis der Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur wird die Ventilator-Drehzahl automatisch herauf- oder heruntergeregelt. Ist der gewünschte Wert erreicht, setzt der Ventilator den Betrieb geräuschlos fort. Die Erwärmung beziehungsweise Abkühlung des Raumes erfolgt so äußerst schnell und mit nur geringsten Betriebsgeräuschen. Die Bedienung erfolgt bequem über ein Touch Display.

Die Temperatur-Einstellung beim Niva-Gebläsekonvektor erfolgt über ein Touch Display. Fotos: Vasco

Design und Komfort für Allergiker

Der Gebläsekonvektor ist eine Entwicklung der belgischen Vasco-Experten und gehört zur Familie des Red Dot Design Award Preisträgers Niva. Der mehrfach preisgekrönte Design-Heizkörper verbindet die Harmonie von Design, Kreativität und höchster ökonomischer Funktionalität. Die sehr flache Niva-Front erzeugt eine Wirkung als schwebte sie vor der Wand. Da der Konvektor diskret hinter dem makellosen Korpus integriert ist, entsteht eine in sich stimmige optische Einheit. Allergiker profitieren ebenfalls: Ein Filter hält Schmutzpartikel zurück und sorgt für ein staubfreies Klima. Ventilator und Wärmetauscher werden dadurch ebenfalls geschützt. Der Niva-Gebläsekonvektor ist in der beliebten Feinstrukturfarbe S600 erhältlich.

Mehr Informationen: www.vasco.eu