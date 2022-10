In Chrom, Weiß und Schwarz gibt es ab sofort den Handtuchbügel Niva, der bisher ausschließlich in eloxiertem Aluminium erhältlich war. Ergänzt wird das erweiterte Vasco-Sortiment darüber hinaus mit neuen praktischen Steckhalterungen. Auch diese sind in Chrom, Weiß und Schwarz erhältlich und an den drei Design-Heizkörpern Beams (Mono), Bryce (Mono) und Oni installierbar.

Ganz neu im Sortiment ist ein Bügel-Handtuchhalter für die beiden Heizkörper Tulipa und Viola. Er ist nur 500 Millimeter breit und 55 Millimeter hoch. Neben dem besonders flachen, geschmeidigen Design zeichnet er sich durch dezent abgerundete Ecken und unsichtbare, rückseitige Fixierungen aus. Das elegante, zeitlose Zubehör ist in verchromter, weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich.

Neuer Knopf für Handtuch & Co.

Ebenfalls neu in der Vasco-Zubehör-Palette ist ein runder Knopf, der sich an den einzelnen Heizkörpern befestigen lässt. Er ist in Chrom erhältlich, vielseitig einsetzbar und in den individuell gewünschten Höhen zu platzieren.

Aufgrund seiner schlichten Form passt er zu fast allen Heizkörpern und Badezimmereinrichtungen, kann schnell und problemlos installiert werden. Besonders praktisch: Dank des großen Knopf-Durchmessers von 70 Millimetern finden hier sowohl Bademäntel als auch größere Handtücher bequem Platz.

Mehr Informationen: www.vasco.eu