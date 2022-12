Black & White, so heißt der neue Kontrast und innenarchitektonische Trend in der Raumgestaltung. Helle meist weiße Wände in Wohnräumen, Küchen und Bädern stehen im Kontrast zu sehr dunklen und auch schwarzen Einrichtungselementen. Das sorgt für ein charaktervolles Wohnambiente voller Gegensätze. Passend dazu hat Vasco nun eine Ventilgarnitur im schwarzen Design entwickelt. Der belgische Design-Heizkörperhersteller komplettiert so die Einrichtungsvielfalt in puncto Design-Heizkörper-Zubehör – und das nicht nur mit Blick auf Perfektionisten.

Die Ventilgarnitur ist nicht nur einzigartig auf dem Markt, sondern vor allem ein echter Hingucker. Von der hauseigenen Entwicklungsabteilung kreiert, ist die Design-Ventilgarnitur ab sofort in tiefschwarzer Farbe (Jet Black, RAL 9005) im Fachhandel erhältlich. Kombiniert mit praktischem Zubehör, das ebenfalls in der Trendfarbe Schwarz erhältlich ist, werden selbst weiße Heizkörper zu echten Schmuckstücken.

Mehr Informationen: www.vasco.eu