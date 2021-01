Vasco hat eine einzigartige Inspiration-App entwickelt, die eine innovative Augmented Reality-Funktion (AR-Funktion) mit bereits vorhandenen digitalen Lösungen zusammenführt. Die AR-Software ermöglicht unter anderem die sofortige Darstellung von Vasco Design-Heizkörpern im eigenen Zuhause. Egal, ob Wohnzimmer, Bad oder Küche – in jedem Raum kann der gewünschte Heizkörper situationsgetreu in 3D visualisiert werden. Für die Realisierung muss lediglich mit der AR-App ein Foto des gewünschten Raumes mit dem Smartphone aufgenommen werden. Sofort im Anschluss lässt sich der favorisierte Design-Heizkörper in der jeweiligen Lieblingsfarbe dreidimensional mit Lichteinfall und Schatteneffekten realitätsgetreu abbilden. Die angezeigten zehn Farben sind dabei allerdings nur indikativer Natur. Für eine finale Farbauswahl ist ein Besuch der Ausstellungsräume ratsam. Eine entsprechende Händlersuche ermöglicht der Vasco Dealer Locator, der ebenfalls auf der AR-App abzurufen ist.

Weitere nützliche Funktionen der neuen App sind eine vollständige Produkt-Übersicht und der Vasco Produkt-Konfigurator. Er ermittelt auf Grundlage technischer Parameter den benötigten Wärmebedarf eines Raumes und schlägt dafür geeignete Heizkörper-Modelle vor. Über die Inspiration-App kann dann schnell und unkompliziert auf Produkt-Bilder, Videoclips und Broschüren zugegriffen werden. Die Suche nach dem richtigen Modell wird so extrem vereinfacht. Die App ist in sechs Sprachen erhältlich (NL, F, D, E, IT, PL) und wurde für iOS und Android entwickelt. Sie steht als kostenloser Download in den App Stores bereit.

Vasco Climate Control-App

Die bewährte Vasco Regelsystem-App schafft – per drahtloser Verbindung mit dem Internet – das ideale Raumklima in Haus oder Wohnung. Sie steuert parallel Heizkörper, Lüftungen und Flächenheizungen und sorgt so für großen Mehrfachnutzen. Eine einfache Installation und große Anwenderfreundlichkeit vergrößern den Komfort bei zugleich verringertem Energieverbrauch. Die intelligente Zonenregelung findet für alle Heizkörper und Flächenheizungen Anwendung und erfolgt auf Wunsch auch separat für jeden Raum.

Die Temperaturregelung ist in vier Standardszenarien möglich: Aufstehen, Abwesenheit, Zuhause sein und Schlafen. Tagespläne sind pro Raum und Nutzerschema individuell programmierbar. Die Climate Control-App von Vasco steht ebenfalls als kostenloser Download für iOS und Android zur Verfügung.