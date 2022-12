Beams Mono-EL vereint alle Vorteile des elektrischen Heizens mit puristischer Formgebung. Bei der Entwicklung haben die kreativen Vasco-Experten ihr ganzes Können bewiesen und den elektrischen Heizwiderstand in die nur 150 Millimeter schmalen, straff gestalteten, vertikalen Aluminiumprofile integriert.

Um die Wärmeabgabe zu erhöhen, wurden die leichten, hochbeständigen, recycelten Aluminium-Heizkörper zusätzlich mit rückwertigen Rippen versehen. Durch die hervorragenden Wärmeleiteigenschaften von Aluminium lässt sich der Heizkörper schnell auf die gewünschte Temperatur aufheizen – bis maximal 85°C. Permanente Messvorgänge sichern die Funktionsweise und kontrollieren die Oberflächentemperatur. Über ein Funkthermostat wird die passgenaue Raumwärme geregelt. Natürlich lassen sich auch mehrere Beams Mono-EL nebeneinander platzieren und bilden so fasst schon eine Skulptur.

Ein Spiel im Raum mit Form und Farbe

Beams Mono-EL überrascht Architekten und Endkunden mit einer schier unerschöpflichen Bandbreite an Variationen. Der schmale vertikale Heizkörper kann überall installiert werden, denn eine Steckdose genügt für den Betrieb. Im Plug & Play-Prinzip angebracht, ohne Stemm- und Wartungsarbeiten, startet die Heizung sofort mit der Wärmeabgabe. Ebenfalls positiv: das geringe Eigengewicht. Drei Mal leichter als Stahl ist Aluminium ohne große Mühe zu transportieren. Auch der Einsatz in Dusch- und Waschräumen ist ohne Bedenken möglich: Korrosionsbeständigkeit und Rostfreiheit zeichnen den recycelten Rohstoff ebenso aus wie die anschließende 100-prozentige Wiederverwertbarkeit. Schlicht und elegant das Äußere, technisch durchdacht und raffiniert im Inneren, nachhaltig und energieeffizient die Hülle: Das sind die wesentlichen Eigenschaften von Beams Mono. Das Schmuckstück im minimalistischen Look erhielt 2018 den renommierten italienischen Archiproducts Design-, den Eco Design-Award sowie den Iconic Award Anfang Dezember 2019. Vasco hält für den Design-Heizkörper eine umfangreiche Farbskala mit über 55 Trendfarben zur Auswahl bereit.

Mehr Informationen: www.vasco.eu