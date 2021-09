Pressemeldung

Bild links: Beams Mono – nur 15 Zentimeter breit und in vielen Farben sowie zum elektrischen Heizen erhältlich. Bild rechts: Beams Mono Blickfang in jedem Raum – vier verschiedene dekorative Handtuchbügel stehen als Zubehör zur Auswahl. Foto: Vasco

Der vertikale Heizkörper Beams Mono ist nur 15 Zentimeter breit. Im minimalistischen Look passt er so an fast jede Wand. Ob einzeln oder in Reihe installiert, in schlichtem Weiß oder einer anderen der 55 verfügbaren Farben: Das Modell zieht alle Blicke auf sich! Neben der wasserführenden Heizvariante gibt es den Design-Heizkörper von Vasco auch für den elektrischen Betrieb. Beams Mono erhielt bereits den italienischen Archiproducts Design-, den Eco Design-Award sowie den Iconic Award.