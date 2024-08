„Die Schönheit liegt nicht in der Größe, sondern im Detail“, besagt bereits ein altes Sprichwort. Ein Credo, dem auch die Design-Experten des Marktführers Vasco stets folgen. Für ihre innovativen Heizkörper-Modelle haben sie nun neues, exklusives Zubehör kreiert. Ausschlaggebende Entwicklungskriterien waren auch hier: optische Raffinesse, praktischer Nutzen sowie edles, nachhaltiges Material. Das schicke Accessoire ist ab sofort erhältlich und komplettiert das große Spektrum eleganter Vasco-Design-Heizkörper.

Die unsichtbare Befestigung macht es möglich: Elegant „schwebt“ die Ablage Multi+, die zusätzlich Haken besitzt und von einem Handtuchbügel umschlossen wird, vor dem Design-Heizkörper. Als Ablage und zur Aufhängung für Utensilien aller Art sowie als Handtuchbügel bietet Multi+ einen praktischen Mehrfachnutzen, der besonders in Bad und Küche gefragt ist. Relauncht kommt das Produkt nun noch flacher und mit abgerundeten Ecken auf den Markt. Das stilvolle Zubehör sorgt mit seiner elegant-praktischen Formgestaltung für größere Flexibilität und mehr Komfort. Multi+ lässt sich mit fast allen senkrechten Vasco-Heizkörpern kombinieren und wird einfach links oder rechts vom Heizkörper an der Wand in der gewünschten Höhe befestigt.

Neue Farben für Harmonie oder Kontrast

Für Liebhaber geschmackvoller Inneneinrichtung eröffnen sich mit den drei Standard-Farbtönen (White Fine Texture, Jet Black und Anthracite January) für Multi+ vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Mit ihnen können spannende kreative Kontraste geschaffen werden – zum Beispiel die Kombination eines sandfarbenen Design-Heizkörpers Oni O-NP mit einem weißen Handtuchbügel, eines weißen Design-Heizkörpers Niva Soft mit einer grauen Ablage oder auch des Design-Heizkörpers Carré Plus (Pigeon Blue) und Multi+ (Anthracite January), das ein elegantes Duo in Blaugrau ergibt. Den Variationen sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Auch die besonders im Trend liegende Schwarz-Weiß-Kombination ist lieferbar. Für perfekte Harmonie empfehlen sich zeitlose Ton-in-Ton-Designs. Hierfür bietet Vasco Heizkörper und Ablagen in gleichen Farbtönen an.

Mehr Informationen: www.vasco.eu