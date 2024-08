Er kann in Kombination mit verschiedenen Vasco Design-Heizkörpern wie dem neuen Iris-A MIX (Foto, Farbe: Jade Green), Aster, Agave, Carré und Niva für den rein elektrischen oder Mix-Betrieb installiert werden. Großer Vorteil: Aufgrund extrem geringer Blower-Abmessungen kann der Heizkörper so dicht wie möglich an der Wand montiert werden. Die konstante Luftzuführung erfolgt über die Außenseiten rückseitig.

IRIS BLOWER GEMISCHT HDM-BL-MIX - Vasco