Mitte März präsentierte sich Vasco auf der ISH, der Welt-Leitmesse für Wasser, Wärme, Luft in Frankfurt am Main. Ausstellungsschwerpunkt des belgischen Unternehmens: “Home of smart climate solutions”. In dessen Mittelpunkt standen Systeme und Dienstleistungen für Heizung, Kühlung sowie Lüftung.

Starke Nachfrage verzeichnete der Markenhersteller ebenfalls zu den Fokusthemen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz sowie ganzheitliche Raumklima-Lösungen für Wohn- und Gewerbe-Immobilien. Hier standen besonders Entwicklungen zum energieeffizienten Heizen in Kombination mit einer Wärmepume im Mittelpunkt. Insgesamt kamen 153.734 Besucher und 2.025 Aussteller zur diesjährigen ISH nach Frankfurt.

Mehr unter: www.vasco.eu