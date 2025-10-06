Wir entwickeln eine der effizientesten Wärmepumpen auf dem Markt. Und machen das Licht nur an, wenn wir es wirklich brauchen. Beides zählt. Beides sind wir.

Was wir gemeinsam bewegen

Unser Einstiegsprogramm bereitet Sie innerhalb von 36 Monaten perfekt auf die Zielposition als Verkaufsberater SHK im Außendienst vor. In den ersten zwei Jahren beginnen Sie im verkaufsaktiven Innendienst am Standort Remscheid (ab dem 2. Traineejahr sind Sie flexibel in der Region einsetzbar) und werden im Onboarding durch Ihren persönlichen Buddy begleitet. Dabei lernen Sie alle vertriebsrelevanten Abteilungen kennen, erhalten verschiedene Schulungen und begleiten regelmäßig erfahrene Vertriebskollegen im Außendienst. Ab dem dritten Traineejahr übernehmen Sie schrittweise eigene Kunden im Vertriebsgebiet. In unserem Einstiegsprogramm im Vertrieb können Sie folgendes erwarten:

Sie entwickeln sich innerhalb von 36 Monaten zum Vertriebs-Experten (m/w/d) und übernehmen danach in unbefristeter Position die Verantwortung in Ihrer eigenen Vertriebsregion innerhalb von NRW

Von Anfang an arbeiten Sie in agilen Vertriebsprojekten mit und erlernen die dazugehörigen Skills

Regelmäßige Evaluierungen tragen dazu bei, dass wir Sie bestmöglich fördern, Ihre Stärken im Blick haben und Sie individuell unterstützen durch Trainings und Weiterbildungen

Was uns gemeinsam erfolgreich macht

Qualifikationen & Erfahrung: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im SHK oder kaufmännischen Bereich, z. B. als Anlagenmechaniker SHK (m/w/d), Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement SHK (m/w/d) oder ein abgeschlossenes Bachelorstudium - idealerweise bringen Sie erste Berufserfahrungen im SHK Umfeld mit

Ihr Profil runden Sie durch Ihre Flexibilität, hohe Eigenmotivation sowie mit Ihrer ausgeprägten Kunden- und Serviceorientierung sowie stark ausgeprägter Kommunikationsstärke ab Affinität: Die Begeisterung für den Vertrieb, technische Affinität sowie eine effiziente zur Priorisierung von Sachverhalten zeichnen Sie sich aus

Die Begeisterung für den Vertrieb, technische Affinität sowie eine effiziente zur Priorisierung von Sachverhalten zeichnen Sie sich aus Sprachen & Tools: Sie zeichnen sich durch fließende Deutschkenntnisse aus und sind erfahren in den MS Office Programmen (insb. Excel und PowerPoint)

Worauf Sie zählen können

Hybrides Arbeiten: Wir bieten unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit zur hybriden Arbeit. Darüber hinaus besteht während des Traineeprogramms auch die Option aus einem Land der Europäischen Union mobil zu arbeiten

Ab dem zweiten Traineejahr steht Ihnen ein Dienstwagen zur Verfügung Vergütungspaket: Wir bieten unseren Tarifmitarbeitenden ein attraktives Vergütungspaket nach IG-Metall-Tarif NRW inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie weiteren Sonderzahlungen

Was uns besonders macht

Wir sorgen für ein besseres Klima. In jedem Zuhause und unserer Umwelt. Diesen Anspruch leben wir als erfolgreiches Familienunternehmen seit über 150 Jahren. Wir sind einer der weltweit führenden Anbieter von Wärmepumpen, digitalen Servicedienstleistungen sowie effizienten Gas-Heizgeräten und stellen energieeffiziente Lösungen bereit.

Nachhaltigkeit finden Sie bei der Vaillant Group überall. Im Büro, an den Produktionsstandorten und unterwegs. Dafür setzen sich täglich rund 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 70 Ländern ein. Als internationales Team übernehmen wir Verantwortung – für unsere Zukunft und die unseres Planeten. Wir fördern Ihre persönliche Entwicklung, damit Sie mit Leidenschaft handeln und wir gemeinsam für ein besseres Klima sorgen können.

Werden Sie Teil der Vaillant Group und gestalten Sie mit uns die Zukunft des Heizens!

Wir fördern Chancengleichheit und lehnen jede Form von Diskriminierung ab. Wir schätzen die Einzigartigkeit jeder Persönlichkeit und laden ausdrücklich alle Menschen zur Bewerbung ein.

Ihr Kontakt:

Michelle Fuhrmann

+49 2191 18 2601

Jetzt bewerben