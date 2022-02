Stellenangebot

Unsere Kunden bei der Auswahl eines zukunftsfähigen Heizsystems unterstützen. Und unsere neuen Kollegen bei ihrer Einarbeitung. Beides zählt. Beides sind wir.

Servicetechniker (m/w/d) Hamburg

WAS SIE MACHEN WERDEN

08:47 Uhr: Familie Müller freut sich über Ihre Ankunft, denn Sie erkennen die Fehlerursache sofort. Problem gelöst, das Gas-Brennwert Heizgerät läuft wieder. 11:23 Uhr: In der Kita Hoppelhase steht die Wartung der Wärmepumpe an, die Kinder sind ganz fasziniert. 15:42 Uhr: Die Warmwasserbereitung im Mehrfamilienhaus ist ausgefallen – Sie beheben das Problem vor Feierabend und sorgen dafür, dass Frau Schmitz wieder warm duschen kann.

Ob als Kundenversteher oder Problemlöser: Sie kümmern sich um Ihre Kunden und Produkte und sorgen so für ein besseres Klima und mehr Wohlbefinden in jedem Zuhause. Beides zählt. Beides sind wir. Um dies zu erreichen, zeichnen sich Ihre Aufgaben wie folgt aus:

Als Kundendiensttechniker (m/w/d) repräsentieren Sie die Marke Vaillant bei unseren Kunden vor Ort

Sorgen Sie dafür, dass „Komfort für mein Zuhause“ eine spürbare Bedeutung bekommt

Sie setzen unsere Produkte in Betrieb, reparieren und warten diese

Auf einen Blick erkennen Sie Fehler und Störungsursachen und finden eine sichere und kompetente Lösung

Im Bedarfsfall verantworten Sie eine stets serviceorientierte Beratung unserer Kunden

Sie agieren als kompetenter und lösungsorientierter Ansprechpartner (m/w/d) bei technischen Rückfragen der Vaillant-Partner

WAS SIE MITBRINGEN

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Kälte- und Klimaanlagenbauer (m/w/d), Heizungsbauer (m/w/d), Elektroinstallateur (m/w/d), Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) oder Gas-/Wasserinstallateur (m/w/d),

Sie bringen bereits erste Berufserfahrung als Kundendiensttechniker (m/w/d) im Service mit

Durch Ihren Wohnsitz im Großraum Hamburg sind Sie schnell beim Kunden vor Ort

Mit ausgeprägter Serviceorientierung, vertriebsorientiertem Denken, Kommunikationsstärke und einem Führerschein der Klasse B runden Sie Ihr Profil ab

WAS UNS AUSMACHT

Mit einem dreimonatigen Training in unserem modernen Schulungszentrum, der Vaillant-Lernwerkstatt, erfahren Sie eine intensive und praxisnahe Einarbeitung und werden optimal auf Ihre Tätigkeit vorbereitet

Die Vaillant – Lernwerkstatt ist deutschlandweit eines der besten Trainingscenter der Branche

Wir stellen Ihnen ein ansprechendes Servicefahrzeug mit modernster Ausstattung sowie zeitgemäßes IT-Equipment (Laptop und Smartphone) zur Verfügung und erleichtern Ihnen somit den Tag

Durch kontinuierliche Weiterbildung werden Sie permanent mit unseren neuen Produkten und Systemen vertraut gemacht und erweitern Ihre technischen Kompetenzen für Spezialprodukte

Bei uns übernehmen Sie spürbar die Verantwortung für die Zukunft - Ihre eigene und die unseres Planeten. Wir bieten Ihnen dafür hervorragende Bedingungen.

IHR KONTAKT BEI RÜCKFRAGEN

Michelle Kannler

Tel.: +49 2191 18 2601