Servicetechniker Heiztechnik (m/w/d) Region München-Stadt / Dachau

Unternehmen: Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG Standort: München Land: Deutschland (DE) Marke: Vaillant

Was uns besonders macht

Hier ein kurzer Einblick, was uns im Service ausmacht.

Einarbeitung: Mit einem dreimonatigen Training in unserem modernen Vaillant-Schulungszentrum in Remscheid erfahren Sie eine intensive und praxisnahe Einarbeitung

Mit einem dreimonatigen Training in unserem modernen Vaillant-Schulungszentrum in Remscheid erfahren Sie eine intensive und praxisnahe Einarbeitung Vergütung nach Tarif: Wir bieten Ihnen ein attraktives Vergütungspaket nach IG-Metall-Tarif NRW inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld und 30 Tagen Urlaub auf Basis einer 35h-Woche an

Wir bieten Ihnen ein attraktives Vergütungspaket nach IG-Metall-Tarif NRW inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld und 30 Tagen Urlaub auf Basis einer 35h-Woche an Weiterbildung: Durch kontinuierliche Weiterbildung werden Sie jährlich mit unseren neuen Produkten und Systemen vertraut gemacht und erweitern so Ihre technischen Kompetenzen

Durch kontinuierliche Weiterbildung werden Sie jährlich mit unseren neuen Produkten und Systemen vertraut gemacht und erweitern so Ihre technischen Kompetenzen Firmenfahrzeug & IT: Attraktives Servicefahrzeug (Mercedes Benz) inkl. moderner Ausstattung & zeitgemäßem Equipment (Laptop, IPhone)

Attraktives Servicefahrzeug (Mercedes Benz) inkl. moderner Ausstattung & zeitgemäßem Equipment (Laptop, IPhone) Arbeitskleidung: Ihnen steht die hochwertigste Kleidung von Engelbert Strauss zur Verfügung

Ihnen steht die hochwertigste Kleidung von Engelbert Strauss zur Verfügung Jobrad: Wir bieten für alle unsere Mitarbeitenden Dienstradleasing zu attraktiven Konditionen an

Wir bieten für alle unsere Mitarbeitenden Dienstradleasing zu attraktiven Konditionen an Service wird bei uns großgeschrieben: Unsere kompetente Servicehotline hilft Ihnen auch in schwierigen Situationen immer mit einem Ansprechpartner. Unser Overnight-Service wird Ihr Dienstfahrzeug über Nacht mit Material für Ihre Serviceeinsätze perfekt ausstatten

Was wir gemeinsam bewegen

08:47 Uhr: Sie bringen das Gas-Brennwert Heizgerät bei Familie Müller zum Laufen. 11:23 Uhr: In der Kita Hoppelhasen faszinieren Sie die Kinder bei der Wartung der Wärmepumpe. 15:42 Uhr: Im Mehrfamilienhaus lösen Sie das Problem mit der Warmwasserbereitung, damit Frau Schmitz wieder warm duschen kann.

Als Kundendiensttechniker (m/w/d) repräsentieren Sie die Marke Vaillant bei unseren Kunden vor Ort und sorgen so für ein besseres Klima und mehr Wohlbefinden in jedem zuhause. #KomfortfürmeinZuhause. Dazu gehören folgende Aufgaben:

Fehlersuche auf einen Blick, Störungsbehebung, Wartung und Reparaturen im Bereich der Heiztechnik

Als kompetente und lösungsorientierte Ansprechperson bei technischen Rückfragen stehen Sie den Vaillant-Partnern zur Verfügung

Die Erstellung von digitalen Berichten ermöglicht Ihnen und Ihren Kunden einen reibungslosen Ablauf

Sie finden eine sichere und kompetente Lösung für Probleme und übernehmen im Bedarfsfall eine serviceorientierte Beratung unserer Kunden

Was uns gemeinsam erfolgreich macht

Qualifikation: Abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker SHK (m/w/d), Gas-/Wasserinstallateur (m/w/d), Kälte- und Klimaanlagenbauer (m/w/d), Heizungsbauer (m/w/d) oder Elektroinstallateur (m/w/d)

Abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker SHK (m/w/d), Gas-/Wasserinstallateur (m/w/d), Kälte- und Klimaanlagenbauer (m/w/d), Heizungsbauer (m/w/d) oder Elektroinstallateur (m/w/d) Erfahrung: Mehrere Jahre Berufserfahrung im SHK-Bereich sowie erste Berufserfahrung als Techniker (m/w/d) im Kundendienst

Mehrere Jahre Berufserfahrung im SHK-Bereich sowie erste Berufserfahrung als Techniker (m/w/d) im Kundendienst Persönlichkeit & Arbeitsweise: Ausgeprägte Serviceorientierung, vertriebsorientiertes Denken und eine exzellente Kommunikationsstärke in der deutschen Sprache

Ausgeprägte Serviceorientierung, vertriebsorientiertes Denken und eine exzellente Kommunikationsstärke in der deutschen Sprache Wohnort: Durch Ihren Wohnsitz im Gebiet sind Sie schnell beim Kunden vor Ort, alternativ sind Sie umzugsbereit

Durch Ihren Wohnsitz im Gebiet sind Sie schnell beim Kunden vor Ort, alternativ sind Sie umzugsbereit Führerschein & IT: Führerschein der Klasse B sowie grundlegende Erfahrung im Umgang mit dem Computer

Ihr Kontakt:

Sven Wagenknecht

+49219118 4666

