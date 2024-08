Die Unternehmen Alois Müller und Vaillant nehmen die erste neuartige modulare Heizzentrale in Betrieb. Die Installation erfolgte im Rahmen der Heizungssanierung eines 1982 gebauten Mehrfamilienhauses der Wohnungsbau Weilheim in Penzberg. Quelle: Alois Müller / Vaillant

Der Remscheider Heiztechnikspezialist Vaillant und Energie- und Gebäudetechnik-Spezialist Alois Müller installieren die erste Energy Unit – eine modulare Heizzentrale, mit der umweltfreundliche Wärmepumpen bei Mehrfamilienhäusern im Bestand zum Einsatz kommen. Im Rahmen der Heizungssanierung eines Mehrfamilienhauses in Penzberg hat sich die Wohnungsbau Weilheim für die neuartige Energy Unit im Außenbereich entschieden. Künftig versorgen drei effiziente Wärmepumpen die sechs Wohneinheiten des 1982 erbauten Gebäudes mit Wärme und ersetzen die ehemaligen Nachtspeicheröfen. Bei einer Heizleistung von 37 kW und 554 Quadratmetern Wohnfläche entstehen künftig nur noch 32 kg statt 84 kg CO 2 -Emissionen pro Quadratmeter im Jahr. Zudem verbessert sich die Energieeffizienzklasse des Gebäudes von E auf B – trotz eines Verzichts auf weitere energetische Sanierungsmaßnahmen der Gebäudesubstanz.

Modulare Heizzentrale zum Einsatz von erneuerbaren Energien im Mehrfamilienhaus

Die Energy Unit entstand in Zusammenarbeit zwischen dem mittelständischen Energie- und Gebäudetechnik-Anbieter Alois Müller und dem Heiztechnikspezialisten Vaillant. Die kompakte und vollständig ausgestattete Heizzentrale mit Wärmepumpen steht außerhalb des Gebäudes. Bis zu sechs aroTHERM plus Wärmepumpen, die mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 arbeiten, lassen sich hier anschließen. Die Heizleistung beträgt 27 bis 69 kW. Die in Serie gefertigte Anlage ist monoenergetisch oder als Gas-Hybridvariante verfügbar. In der Hybridversion steigt die Heizleistung auf bis zu 114 kW. Die erforderliche Anlagentechnik wie Pufferspeicher, Regelung, Hydraulik und Heizkreise befindet sich innerhalb der Einheit. Im Vergleich zu einer klassischen Wärmepumpen-Kaskade ist ein Heizraum innerhalb des Gebäudes nicht erforderlich. Die Vorfertigung der Heizzentrale, ihre Prüfung und Qualitätssicherung sowie die Lieferung und Aufstellung erfolgt durch die Firma Alois Müller. Vaillant stellt neben den Produktkomponenten und der Inbetriebnahme der Heizzentrale auch die Wartung sowie ein optionales Monitoring für die Wohnungsbaugesellschaft zur Verfügung. Zudem gewährt das Unternehmen eine Garantie von 5 Jahren.

Musterbeispiel für die serielle Heizungssanierung

„Mit der Energy Unit lassen sich jetzt auch größere Wohnanlagen mit überschaubarem Aufwand durch ein zentrales Wärmepumpensystem umweltfreundlich heizen“, erläutert Van Thao Tran, technischer Leiter der Wohnungsbau Weilheim. „Dieser effiziente Ansatz der seriellen Heizungssanierung dient als Vorlage für weitere Gebäude in unserem Bestand.“

Die Vorteile der Energy Unit im Überblick