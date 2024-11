Der Remscheider Heiztechnikspezialist Vaillant Group hat an seinem Stammsitz in Remscheid eine neue Fabrik zur Herstellung von Elektronikkomponenten in Betrieb genommen. Der offizielle Start der Produktion erfolgte durch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, den Remscheider Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Vertreter der Geschäftsführung der Vaillant Group im Rahmen einer Einweihungsfeier am 20. November 2024. Die neue Elektronikfertigung hat eine Schlüsselfunktion für das internationale Produktionsnetzwerk des Unternehmens. Aus dieser Fabrik werden weltweit alle Standorte der Vaillant Group mit Elektronikbaugruppen beliefert, die für Regelung und Steuerung moderner Wärmepumpensysteme und Gasheizgeräte notwendig sind.

Die Produktionskapazität liegt bei rund 5 Millionen Elektroniken pro Jahr und kann in Zukunft flexibel ausgebaut werden. Die Investition erfolgte aufgrund des steigenden Bedarfs an Elektronikkomponenten im Zusammenhang mit dem Ausbau des strategisch wichtigen Wärmepumpengeschäfts. Mit der neuen Fertigung verfügt die Vaillant Group langfristig über ausreichende eigene Produktionskapazitäten für elektronische Bauteile und hat die Möglichkeit, jederzeit flexibel auf Nachfrageanstiege im Markt zu reagieren.

Die neue Elektronikfabrik wurde in einer Bauzeit von weniger als zwei Jahren realisiert und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Unternehmenszentrale, dem Forschung- und Entwicklungszentrum und dem Remscheider Stammwerk der Vaillant Group. Die Fabrik hat eine Fläche von 12.000 Quadratmetern. Eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung und ein innovatives Wärmepumpensystem zur Beheizung und Kühlung sorgen dafür, dass das Gebäude nahezu vollständig mit regenerativer Energie betrieben wird. Zum Produktionsbeginn arbeiten in der Fertigung rund 150 Fachkräfte.

Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen: „Die Investition der Vaillant Group ist ein starkes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Seit 150 Jahren verbindet das Familienunternehmen Tradition mit Innovation und setzt dabei auf regionale Wertschöpfung. Dank der neuen Elektronikfertigung können alle Standorte weltweit von Innovation und High Tech made in NRW profitieren. Das stärkt unseren Industriestandort und macht uns resilient gegenüber globalen Herausforderungen. Mit einer klaren Ausrichtung auf Zukunftstechnologien zeigt Vaillant den Weg in eine nachhaltige und erfolgreiche Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen.“

„Der Ausbau der Elektronikfertigung ist Teil unserer langfristigen Unternehmensstrategie. Unser Ziel ist, als Weltmarktführer bei Gasheizgeräten auch eine führende Position im europäischen Wärmepumpenmarkt einzunehmen. Investitionen in den Ausbau des Produktionsnetzwerks und der Wärmepumpenentwicklung beschleunigen die laufende Transformation der Vaillant Group“, so Vaillant Group CEO Dr.-Ing. Norbert Schiedeck. Im europäischen Gesamtmarkt zählt das Unternehmen zu den drei größten Anbietern von Wärmepumpen.