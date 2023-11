Die Vaillant Group wird zum dritten Mal mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Der Heiztechnikspezialist gewinnt ihn in der Kategorie Unternehmen in der Branche Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Bildquelle: Vaillant Group

Vaillant Group gewinnt zum dritten Mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis - Auszeichnung als Vorreiter der Transformation in der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik - Konzentration auf Wärmepumpentechnologie leistet Beitrag zur Wärmewende in Europa

Der Remscheider Heiztechnikanbieter Vaillant Group wurde am 23. November 2023 in Düsseldorf mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Die Vaillant Group setzte sich in der Kategorie Unternehmen als „Vorreiter der Transformation“ in der Branche Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik gegen elf Mitbewerber durch. In den Augen der Fachjury hat das Unternehmen vorbildliche Leistungen zum nachhaltigen Wandel der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik erbracht. Die Vaillant Group habe „besonders wirksame, beispielhafte Beiträge zur Transformation geleistet, damit Vorbildcharakter erworben und richtige Signale in ihrer Branche und darüber hinaus gesendet“, so die Jury-Begründung. Damit gewinnt das Unternehmen zum dritten Mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. 2015 wurde die Vaillant Group als nachhaltigstes Großunternehmen prämiert. 2011 erhielt der Heiztechnikspezialist den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Nachhaltigstes Produkt“.

Seit mehr als 10 Jahren verfolgt die Vaillant Group eine umfassende und langfristige Nachhaltigkeitsstrategie, in der verbindliche ökologische und soziale Ziele festgelegt sind. Bei der Produktentwicklung konzentriert sich das Unternehmen vornehmlich auf Wärmepumpen, die erneuerbare Energie zur Beheizung von Gebäuden nutzen.

„Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung. Seit vielen Jahren liegt der strategische Schwerpunkt der Vaillant Group auf umweltfreundlicher Wärmepumpentechnologie. Wir haben in den letzten Jahren sowohl unser Produktportfolio als auch die Fertigungskapazitäten für Wärmepumpen in allen europäischen Märkten umfangreich ausgebaut. Damit tragen wir als einer der Marktführer dazu bei, die Wärmewende in Europa erfolgreich zu gestalten und die europäischen Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen“, sagt Vaillant Group CEO Dr.-Ing. Norbert Schiedeck.