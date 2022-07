Die Wärmepumpen-Challenge „Geht nicht? Geht doch!“ geht in die Umsetzungsphase. Drei Objekte aus dem Baubestand, drei Herausforderungen, drei durchdachte Lösungskonzepte, drei Installationen. Mit „Eine Wärmepumpe in ein Haus von 1924 – Geht doch!“ ist jetzt das erste Video zur Umsetzung einer umweltschonenden Vaillant Wärmepumpenanlage online.

Thorsten Hackmann von Hackmann Heizungsbau in Papenburg stand vor der Herausforderung, das teilsanierte Objekt mit einer rund 25 Jahre alten Gas-Brennwertheizung auf eine Wärmepumpe umzurüsten. Was notwendig war, damit dort eine aroTHERM plus mit 12,5 kW Heizleistung effizient die Wärmeversorgung übernimmt, zeigt das Video mit TV-Moderator Amiaz Habtu. Da es für Hackmann das erste Sanierungsobjekt mit einer Wärmepumpe war, nutzte er zudem die brandneue Dienstleistung der Installationsunterstützung von Vaillant. Das Video beinhaltet praxisnahe Informationen für alle Fachhandwerker, die auch mit Wärmepumpentechnik in den Modernisierungsmarkt einsteigen wollen: vai.vg/papenburg-nachher.

Weitere Informationen zum Thema “Geht nicht? Geht doch!” unter: vai.vg/geht-doch