Die Vaillant Gas-Brennwertgeräte ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 und ecoTEC exclusive VC 1-7, die ab dem 1. Januar 2024 hergestellt worden sind, können in Zukunft auf den Betrieb mit 100 % Wasserstoff umgestellt werden. Abbildung: Vaillant

Vaillant Gas-Brennwertgeräte der neuen Generation können in Zukunft auf den Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff (H 2 ) umgestellt werden. Die Umstellung erfolgt mit einem Umrüstkit, das derzeit entwickelt wird und den Kunden ab 2026 zur Verfügung steht. Das Umrüstkit wird für die Modelle ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 und ecoTEC exclusive VC 1-7 erhältlich sein, die seit dem 1. Januar 2024 hergestellt werden und einzeln an ein Abgassystem angeschlossen sind. Diese Gas-Brennwertgeräte sind bereits heute für die Verwendung von bis zu 100 Prozent Bio-Erdgas und bis zu 20 Prozent Wasserstoff geeignet.

Seit dem 1. Januar 2024 gelten mit dem Gebäudeenergiegesetz neue Bestimmungen für den Einbau von Gasheizgeräten in bestehende Immobilien. Steht eine Immobilie in einem Gebiet, für das die kommunale Wärmeplanung ein Wasserstoffnetz vorsieht, darf darin ab dem Inkrafttreten dieser Wärmeplanung nur ein Gasheizgerät installiert werden, das mit 100 Prozent Wasserstoff betrieben werden kann. Die kommunale Wärmeplanung für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern soll bis Mitte 2026 abgeschlossen sein und in Kraft treten. In kleineren Städten muss eine kommunale Wärmeplanung bis Mitte 2028 vorliegen. Vaillant Kunden, die heute ein neues Gasgerät installieren, können dieses künftig mit geringem Aufwand auf den Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff umrüsten. Bei einer Umstellung der Energieversorgung auf Wasserstoff müssen sie nicht in ein komplett neues Heizsystem investieren. Installiert der Immobilienbesitzer bis zum Inkrafttreten der kommunalen Wärmeplanung in einem Gebiet, das im Wärmeplan für eine Wasserstoffversorgung ausgewiesen wird, eine Wärmepumpe, darf diese auch nach dem Vorliegen eines Wärmeplans weiterbetrieben werden, da sie bereits die gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes erfüllt.

„Wärmepumpen sind die umweltfreundlichste und effizienteste Lösung für die Wärmeversorgung von Gebäuden. Sie können in rund 70 Prozent aller Gebäude ohne größere Umbaumaßnahmen für Wärme und Warmwasserkomfort sorgen. Dafür bieten wir ein umfassendes Produktprogramm. Zudem werden bis zu 70 Prozent der Investitionskosten für den Einbau einer Wärmepumpe in eine Bestandsimmobilie durch die staatliche Förderung gedeckt“, so Sebastian Albert, Leitung Produkt & Service Management bei Vaillant Deutschland. „Kunden, deren Gebäude nicht mit einer Wärmepumpe beheizt werden kann und in einem Gebiet liegt, das mit Wasserstoff versorgt werden soll, bieten wir mit dem Wasserstoff-Umrüstkit für Gasheizgeräte eine zukunftssichere Alternative.“

Die Umrüstkits bestehen aus gasdurchströmten Bauteilen und Regelungselementen. Der Umbau des Brennwertgeräts mit dem Umrüstkit erfolgt schnell und einfach mit dem Zeitbedarf einer normalen Wartung. Durch eine kurze Zusatzschulung wird das ausführende Fachhandwerk alle notwendigen Informationen für eine schnelle und sichere Umrüstung erhalten.