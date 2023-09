Ein Jahr ist es her, dass Vaillant gemeinsam mit ausgesuchten Fachhandwerkspartnern besonders knifflige Sanierungsprojekte mit Wärmepumpen versah. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse vor.

Eine Wärmepumpe im Sanierungsobjekt von 1924 geht nicht? Geht doch! Das zeigen nun auch die ersten Ergebnisse ein Jahr nach der Wärme-pumpen-Installation. Gemein-sam mit Amiaz Habtu hat Vaillant das erste Objekt in Papenburg besucht. Im aktuellen YouTube-Video berichtet Fachhandwerker Thorsten Hackmann von Heizungsbau Hackmann, wie sich die aroTHERM plus Wärmepumpe in dem 180 m² großen Einfamilienhaus in den vergangenen zwölf Monaten geschlagen hat. Nicht nur die CO 2 -Emissionen konnten um mehr als 70% reduziert werden, auch die erwartete Jahresarbeitszahl wurde mit einem Wert von 4,2 übertroffen. Alle Zahlen und Fakten sowie das Fazit der Hausbesitzer gibt es jetzt im Challenge-Check. Link zum Video: vai.vg/geht-doch

Nicht nur die Wärmepumpe in Papenburg feiert ihren ersten Geburtstag – weitere Ergebnisse der Wärmepumpen-Challenge „Geht nicht? Geht doch!“ folgen in den nächsten Wochen auf YouTube.