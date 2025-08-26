26.08.2025  Pressemeldung Alle News von VAILLANT

Vaillant Blitzlicht

Grün gedacht, smart verpackt - Vaillant Group gewinnt den Deutschen Verpackungspreis 2025

Das überzeugte auch die Jury des Deutschen Verpackungsinstituts (dvi), die das neue Verpackungs-konzept der Vaillant Wärmepumpe aroTHERM Split plus mit dem Deutschen Verpackungspreis 2025 in der Kategorie „Logistik & Materialfluss“ ausgezeichnet hat.

Im Zentrum des Verpackungs-konzepts steht die Reduktion von Verpackungsmaterialien und die Verringerung des Verpackungsvolumens. Gleichzeitig ermöglicht das neue Design eine bessere Ausnutzung der LKW-Kapazitäten. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Verpackungsdesigns sind Papierwabenpolster, die Polystyrol (EPS) ersetzen. Darüber hinaus wird auch auf sperrige Kartonagen verzichtet: stattdessen schützt eine dünne Stretchfolie (nur 150 g) das Produkt vor Feuchtigkeit und Staub.

Aufgrund ihres nachhaltigen Designs hat die neue Verpackung einen 60 Prozent geringeren CO₂-Fußabdruck.

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Deutschland
www.vaillant.de
