Im Zentrum der Sonderedition steht die PVD-beschichtete Waschtischarmatur CONTI+ ultra GM10 Public. Ihr dunkler, graphitähnlicher Farbton setzt charaktervolle und moderne Akzente in öffentlichen und gewerblichen Dusch- und Waschräumen. CONPRIMUS Duschpaneele, ultra Urinalarmaturen sowie ein umfangreiches Zubehör-Sortiment in der RAL-Farbe Schwarz runden die Sonderedition ab. Udo Hilbert, Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH: „In privaten Bädern und Küchen dienen schwarze Armaturen und Accessoires immer häufiger als moderner Blickfang. Gerade in Kombination mit hellen Möbeln erzeugen sie einen starken und modernen Kontrast. Mit unserer GRAPHIT black line, in der wir den kühlen und edlen graphitähnlichen Farbton bewusst mit schwarzen Armaturen kombiniert haben, bringen wir diesen Trend nun auch in öffentliche und halböffentliche Dusch- und Waschräume. Die große Auswahl an Zubehör wie Toilettenpapierhalter, Wickeltisch, Abfallbehälter oder auch Seifen- und Desinfektionsspender sorgt dabei für ein einheitliches und perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtbild.“ Alle Produkte der GRAPHIT black line-Sonderedition sind ab Sommer 2024 erhältlich.

CONTI+ überzeugt seit 50 Jahren mit Produktinnovationen für öffentliche und gewerbliche Gebäude

Seit nunmehr 50 Jahren steht die Marke CONTI+ für flexible und ganzheitliche Dusch- und Waschraumlösungen für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich sowie für den Gesundheitssektor. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Produkte, die sich besonders gut bei der Sanierung, der Renovierung und der Modernisierung von Gebäuden einsetzen lassen. So hat CONTI+ bereits 1978 das erste ölhydraulische Selbstschlussventil für Duscharmaturen entwickelt. Das Nachfolgemodell kam vor 40 Jahren auf den Markt und ist bis heute in laufenden Anlagen der Industrie verbaut. Auch im Bereich Wassermanagement blicken die Wettenberger auf langjährige Erfahrung zurück: Bereits 1998 brachte der Armaturenhersteller mit CONBUS das erste Wassermanagement-System auf den Markt, mit dem man bis zu 100 Armaturen steuern konnte. Das System wurde in den vergangenen 26 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Heute lassen sich mit dem automatischen Armaturenmanagement-System von CONTI+ bis zu 150 elektronische Duschen, Waschtisch- und Urinalarmaturen über nur eine Bedieneinheit via PC, Tablet oder Smartphone steuern.

Für viel Aufsehen sorgte auch das im Jahr 2006 eingeführte Duschpaneel mit Frischwasserstation: CONTI+ CONFRESH wurde insbesondere für Objekte entworfen, die lediglich über einen Kaltwasseranschluss verfügen. Als ebenso intelligente wie nachhaltige Lösung präsentierte der Armaturenhersteller das Duschpaneel mit thermostatischer Mischeinrichtung, robustem Piezo-Taster und integrierter Frischwasserstation. Diese nutzt das Heizungswasser von zentralen Wärmequellen direkt vor Ort und erwärmt das kalte Trinkwasser über den integrierten Plattenwärmetauscher. So ist frisches und wohltemperiertes Duschwasser garantiert – selbst in älteren Gebäuden, die oftmals über eine nicht mehr zeitgemäße Technik verfügen. Mit den CONTI+ CONFRESH Duschpaneelen hat das Unternehmen, das seit 2014 zur Schweizer Fortuna Group gehört, einmal mehr seine Expertise im Bereich Sanieren, Renovieren und Modernisieren unter Beweis gestellt. Im Jahr 2021 erfindet CONTI+ schließlich auch die Technik für Waschtischarmaturen neu: Mit der lino PRIMUS präsentiert der Wettenberger Sanitärhersteller eine Waschtischarmatur mit einer weltweit einzigartigen Hygienefunktion: Die Proportionalventil-Technologie des elektronisch gesteuerten Thermostaten ermöglicht die separate Spülung von Kalt-, Misch- und Warmwasser. Durch die innerhalb der Fortuna Group entwickelte Technologie kann eine mikrobiologische Belastung des Trinkwassers fast vollständig ausgeschlossen werden. Das Unternehmen erreicht dadurch einen Hygienestandard, der bis heute weltweit seinesgleichen sucht.

Produktneuheiten, die auch mit alten Armaturen kompatibel sind

Die Marke CONTI+ steht in besonderem Maße für Beständigkeit und Langlebigkeit. Bei der Konstruktion neuer Produkte wird stets darauf geachtet, dass diese mit alten Armaturenkörpern kompatibel sind. So ist beispielsweise das Stichmaß der Unterputzkörper für die Dusche über Jahrzehnte gleichgeblieben. Dadurch lässt sich nahezu jede Anlage ohne großen Aufwand umrüsten. Selbst 40 Jahre alte Armaturen von CONTI+ sowie von anderen Herstellern werden so schnell und günstig wieder auf den aktuellen Stand der Technik, Hygiene und Design gebracht. Herzstück jeder Duschumrüstung ist die adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONTI+ CONGENIAL. Dank der nutzungsorientieren Ventil- und Kartuschentechnik ist sie in nahezu jedem Duschsystem einsetzbar – ganz gleich, ob mechanische oder elektronische Variante. Damit erweist sich die CONGENIAL als universelle, zukunftsgerechte und funktionssichere Sanierungslösung für alle Alt- und Bestandsanlagen. CONTI+ Geschäftsführer Udo Hilbert: „Wir sind besonders stolz darauf, dass selbst Armaturen, die bereits seit 20 oder sogar seit 30 Jahren im Dauer-Einsatz sind, noch immer tadellos funktionieren. Um unsere Kunden hier bestmöglich zu unterstützen, halten wir für unsere besonders beliebten Produkte die Ersatzteile teilweise bis zu 30 Jahre lang vorrätig. Dieser Service geht natürlich weit über die gesetzlich geforderte Verfügbarkeit von zehn Jahren hinaus. Für uns ist dies aber nicht nur ein Service am Kunden, sondern auch unser täglich gelebtes Verständnis von Nachhaltigkeit. In Zeiten von immer kürzeren Produktlebenszyklen setzten wir bereits seit Firmengründung ein klares Zeichen für den Schutz unserer Umwelt. Damit das Auffinden des für den jeweiligen Bedarfsfall passenden Ersatzteils für die Installateure, Handelspartner und Anlagenbetreiber so einfach wie möglich ist, bieten wir seit 2023 zudem mit myCONTI+ einen eigenen Online-Shop für die Ersatzteilsuche und -bestellung an. Das verstehen wir unter einem rundum guten Service.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contigraphitblackline.de