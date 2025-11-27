Die UWS Technologie GmbH wurde vom renommierten PLUS X AWARD zur „Besten Marke des Jahres 2025“ gekürt. Damit erhält der Spezialist für professionelle Wasseraufbereitungssysteme eine der höchsten Auszeichnungen der Branche – ein starkes Signal für Qualität, Innovationskraft und nachhaltige Systemtechnik.

Führend in der Heiz- und Kühlwasseraufbereitung

UWS zählt seit Jahren zu den technologisch führenden Unternehmen im Bereich der Heiz- und Kühlkreisläufe. Mit Magnetflussfiltern, innovativen Systemen zur Heizwasserüberwachung und modularen Aufbereitungslösungen schützt das Unternehmen Anlagen zuverlässig vor Korrosion und Ablagerungen. Alle Systeme erfüllen strengste technische und ökologische Anforderungen sowie geltende Normen und Richtlinien.

Innovation trifft Praxistauglichkeit

Die Jury des PLUS X AWARD würdigte in ihrer Entscheidung besonders die Kombination aus zukunftsweisenden technischen Konzepten und konsequenter Anwenderorientierung. Die Technologien von UWS sind effizient, leistungsstark und gleichzeitig einfach zu bedienen. Geringer Wartungsaufwand und hohe Praxistauglichkeit erleichtern den täglichen Betrieb – ein entscheidender Faktor für Installateure und Betreiber.

Qualität und Langlebigkeit

UWS setzt auf hochwertige Fertigung, präzise Materialauswahl und langlebige Systemtechnik. Dadurch bieten die Produkte eine hervorragende Stabilität in anspruchsvollen Wasserzyklen und verlängern nachweislich die Lebensdauer kompletter Anlagen. Für Betreiber bedeutet dies maximale Betriebssicherheit sowie klare wirtschaftliche Vorteile.

Gelebte ökologische Verantwortung

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie von UWS. Mit umweltfreundlichen, emissionsarmen Technologien trägt das Unternehmen aktiv zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen bei und unterstützt eine nachhaltige Instandhaltung von Heiz- und Kühlsystemen.

„UWS Technologie überzeugt durch eine seltene Verbindung aus technischer Innovation, hoher Qualität und nachhaltiger Systemtechnik. Ihre Lösungen sind nicht nur technisch herausragend, sondern auch praxisorientiert und zukunftsweisend – eine Marke, die Standards setzt.“

– Jury des PLUS X AWARD

Über den PLUS X AWARD

Der PLUS X AWARD ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Seit über 23 Jahren prämiert er Marken, die mit herausragender Produktqualität, Innovationskraft und wegweisendem Design überzeugen, und unterstützt damit die positive Entwicklung von Unternehmen und Märkten.