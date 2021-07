Pressemeldung

Die UWS Technologie GmbH gehört zu den führenden Herstellern auf dem Gebiet Heizwasseraufbereitung in Deutschland. Das familiengeführte mittelständische Unternehmen ist weiter auf Wachstumskurs und investiert in nahezu alle Standorte. Um seine Position zu stärken und näher am Kunden zu sein, stellte das Unternehmen in den letzten beiden Jahren 31 neue Mitarbeiter ein. Verstärkung holte sich UWS Technologie vor allem im Vertrieb, aber auch in der Technik, der Produktion und im Marketing. Ziel ist es, trotz der erschwerten Bedingungen durch die Corona­Pandemie, die Position im Bereich der Heizwasseraufbereitung, aber auch der Trinkwasserhygiene weiter auszubauen.

Näher am Kunden

Neben zukunftsweisenden Technologien stärkt UWS Technologie damit seine Kundenbeziehungen. „Unser kundenorientiertes Handeln ist von zentraler Bedeutung im gesamten Unternehmen. Die Aufstockung der Teams an unserem Standort in Insingen und in den Regionalbüros ermöglicht es uns, Kunden noch besser zu betreuen und die Kundenanforderungen optimal zu erfüllen. Ein weiteres Ziel besteht darin, in die Zukunft gerichtete Kundenwünsche zu identifizieren und Lösungen zu entwickeln“, kommentiert Geschäftsführer Steffen Breitmoser.

Die Regionalvertriebsleitung Nord ist in Händen von Michael Hamacher, die Region Süd verstärkt Markus Lübbers und im Bereich Ost sorgt Günter Rosczyk für mehr Kundennähe. Weitere 12 Vertriebsprofis sind in allen Regionen in DACH neu hinzugekommen.

Im Bereich „Technik Heizwasser“ konnte UWS Technologie Stefan Türolf gewinnen. Er kümmert sich um technische Kundenanfragen und berät die SHK-Partner auch bei der Angebotserstellung. Auch das Marketingteam wurde verstärkt. Mit Jürgen Hönig ist der gesamte Online- und PR-Bereich in erfahrenen Händen.