Die UWS Technologie GmbH erweitert ihr Produktportfolio um den innovativen MAGella Side Stream Filter, eine vollautomatische Filtereinheit zur Reinigung und Filtration von Heizungsanlagen. Diese bahnbrechende Technologie setzt neue Maßstäbe in der Effizienz und Gründlichkeit der Anlagenreinigung.

Höchste Effizienz durch Dualfilter-Technologie

Der MAGella Side Stream Filter übertrifft herkömmliche Schlamm- und Magnetflussfilter durch seine Dualfilter-Technologie, die sowohl Magnetit als auch nicht-magnetische Partikel bis zu einer Größe von 1 µm entfernt. Mit elf 12.000-Gauß-Magneten im Inneren des Geräts werden selbst kleinste metallische Verunreinigungen zuverlässig gefiltert.

Vollautomatische Steuerung für maximale Sicherheit

Das Herzstück des neuen Filters ist seine vollautomatische Steuerung. Bei Überschreiten von Filterkapazität, Druck oder Temperatur erfolgt ein Alarm und eine automatische Abschaltung des Geräts. Der MAGella Side Stream Filter ist für Systeme unterschiedlicher Größe geeignet, da der Durchfluss einstellbar ist.

Intuitive Bedienung und einfache Wartung

Der MAGella Side Stream Filter überzeugt durch seine einfache Handhabung, schnelle Integration in Neu- und Bestandssysteme sowie eine anwenderfreundliche Wartung. Das Gerät meldet eigenständig, wenn der Filter gereinigt werden muss. Über das 4,3"-Display und das dreisprachige Menü (Deutsch, Englisch, Französisch) lässt sich das Gerät intuitiv steuern.

Optimale Integration in bestehende Systeme

Der MAGella Side Stream Filter ist für den dauerhaften Anschluss an Heizungsanlagen vorgesehen. Auftretende Störmeldungen werden über einen potentialfreien Kontakt an die Gebäudeleittechnik weitergegeben. Des Weiteren können über die MODBUS RTU Schnittstelle wichtige Daten wie beispielsweise die Menge des filtrierten Wassers extern ausgelesen, sowie Einstellungen über die Gebäudeleittechnik am Gerät geändert werden. Die Pumpenleistung kann in 5er Schritten reguliert werden, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Verbesserte Effizienz und verlängerte Lebensdauer

„Verschlammungen und Magnetitablagerungen können den Durchfluss von Wasser in Heizungs- und Kühlsystemen beeinträchtigen, was zu einem ineffizienten Wärmeaustausch und erhöhtem Energieverbrauch führt“, erklärt Mario Milkovic, Entwicklungsleiter bei der UWS Technologie GmbH. „Der Einsatz des MAGella Side Stream Filters gewährleistet eine saubere Anlage und verbessert somit ihre Effizienz. Saubere Systeme laufen störungsfreier und haben eine verlängerte Lebensdauer.“